به گزارش خبرنگار مهر، محسن رفیعیان روز دوشنبه در افتتاحیه اولین رویداد «ایران من، جان و جهان من» با اشاره به اهمیت بحث گردشگری اظهار کرد: صنعت گردشگری یکی از حوزه‌هایی بود که در زمان بحران کرونا، افول شدیدی را تجربه کرد و نیاز به یک سری پیشران و تسهیل‌گر بود تا این صنعت دوباره فعال شود.

وی عنوان کرد: وزارت علوم و وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در این راستا دو سال پیش وارد مذاکره شدند و تشخیص داده شد رویدادی به نام رویداد ایران من با متولی‌گری دانشگاه یزد برگزار شود.

رفیعیان افزود: امروز بحث تولید محتوای گردشگری عامل رانش از مبداء و جذب در مقصد محسوب می‌شود و برنامه‌ریزان گردشگری در دنیا برای بازارهای هدف به صورت ویژه تولیدمحتوا می‌کنند.

رییس این رویداد با بیان اینکه ۸۷۱ نفر از دانشگاه‌های سراسر کشور در این رویداد شرکت کردند، اظهار کرد: طیف‌های مختلف دانشجویان در دانشگاه، آینده شغلی خود را در صنعت گردشگری جستجو می‌کنند و امیدواریم برگزاری این رویداد بتواند مثمرثمر واقع شود.

وی با اشاره به اینکه در این بوت‌کمپ آموزشی سه روزه جمعی از برگزیدگان حضور دارند، بیان کرد: این بوت‌کمپ از دو مرحله آموزشی، تئوری و آموزشی، عملی تشکیل شده است. روز اول و سوم کارگاه‌های آموزشی در محل دانشگاه یزد برگزار خواهد شد و روز دوم شرکت‌کنندگان در قالب اردوی تیمی برای تولید محتوای دو زبانه، به شهرستان‌های هدف استان سفر خواهد کرد.

رفیعیان ابراز امیدواری کرد: برگزاری این رویداد باعث ایجاد هم‌افزایی شود و برای اعتلای ایران و شناساندن یزد و سایر نقاط ایران به بازارهای هدف گردشگری، قدم مثبتی برداریم و نقش‌آفرینی‌مان قوی‌تر از پیش باشد.

راهبرد دشمن ما روایت یک سیاه چالگی از ایران است

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی یزد نیز در این مراسم با اشاره به اهمیت بحث گردشگری در حوزه‌های مختلف گفت: ما امروزه در یک نبرد سنگین به نام نبرد روایت‌ها هستیم. راهبرد دشمن ما روایت یک سیاه چالگی از ایران است. این یک روایت ناجوانمردانه است که باید در مقابل آن یک استراتژی داشته باشیم و آن معرفی ایران زیباست.

احسان عابدی با اشاره به اینکه ما در بحث روایت عقب هستیم، افزود: ما با توجه به پیشینه تاریخی و فرهنگ غنی که داریم نیازمند به روایت رسمی و مردمی هستیم. باید تک‌تک مردم را به هنر روایت مجهز کنیم.

وی تصریح کرد: هنر ما در روایت می‌تواند در معرفی ایران بسیار موثر باشد ما راهی نداریم به جز اینکه با استفاده از ابزار قدرتمند هنر، آنچه که هست را روایت کنیم در این صورت قطعاً همه دنیا به حیرت وا داشته خواهند شد.