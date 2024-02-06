۵۶۰ نظامی اوکراینی در یک روز کشته و زخمی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، وزارت دفاع روسیه امروز سه‌شنبه اعلام کرد که در شبانه روز گذشته نیروهای مسلح روسیه در محور دونتسک مواضع خود را بهبود بخشیدند.

در این بیانیه آمده است که در درگیری‌های شبانه‌روز گذتشه در محور دونتسک ۲۹۰ نظامی اوکراینی در این محور کشته و زخمی شدند.

بیانیه وزارت دفاع روسیه هچنین اعلام کرده که در محورهای کوپیانسک و کراسنولیمانسک، ۸ حمله نیروهای مسلح اوکراین دفع شد و دشمن بالغ بر ۲۷۰ نیروی نظامی خود را از دست داد.

آن‌گونه که در این بیانیه آمده افزون بر این یگان موشکی ارتش روسیه یک انبار تجهیزات هوایی ارتش اوکراین را منهدم کردند.

در ادامه حمله‌های موشکی و پهپادی ارتش اوکراین در عمق خاک روسیه، وزارت دفاع این کشور ساعاتی پیش اعلام کرد که سامانه‌های پدافندی ارتش این کشور ۷ پهپاد اوکراینی را سرنگون کردند.

وزارت دفاع روسیه دیروز دوشنبه نیز اعلام کرد که پدافند هوایی ارتش این کشور یکشنبه شب ۴ پهپاد اوکراینی را بر فراز استان بریانسک سرنگون کرد.

وزارت دفاع روسیه روز یکشنبه نیز درباره تحولات جنگ در اوکراین اعلام کرد که نزدیک به ۷۲۰ سرباز اوکراینی در عملیات نیروهای ارتش روسیه در شبانه‌روز گذشته کشته شدند.

در این بیانیه آمده است که در محور جنوبی دونتسک، محل تمرکز نیروهای اوکراینی بمباران شد؛ حدود ۱۱۵ سرباز اوکراینی کشته شدند و دو خودروی زرهی، سه خودرو و توپخانه نیز منهدم شد.

در ادامه این بیانیه آمده است که «در محور زاپروژیا نیز تجمعات نیروهای اوکراینی بمباران شد که حدود ۴۵ سرباز اوکراینی کشته شدند و دو خودرو، یک توپ و یک راکت انداز نیز منهدم شد. در محور خرسون، نیروهای روسی تجمعات نیروهای اوکراینی را بمباران کردند که منجر به کشته شدن حدود ۳۰ سرباز اوکراینی و انهدام ۳ خودرو و توپخانه شد.

طبق آنچه در بیانیه وزارت دفاع روسیه آمده است سامانه‌های پدافند هوایی ارتش روسیه همچنین ۹۷ پهپاد اوکراینی را در مناطق مختلف جمهوری خلق لوهانسک و مناطق خارکف و زاپروژیا سرنگون کردند.