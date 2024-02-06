به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، دیمیتری ساویتسکی، معاون شرکت روسی «آلمازآنتی» روسیه فعال در حوزه صنایع دفاعی و نظامی گفته است که مسکو قصد دارد تا با هدف رصد، شناسایی و کنترل پهپادهایی که با ارتفاع کم بر فراز حریم هوایی روسیه به پرواز درمیآیند، دامنه پوشش راداری را افزایش دهد.
ساویتسکی گفت: میدان راداری در حال حاضر نسبت به قبل از آغاز عملیات نظامی در اوکراین، افزایش چشمگیری داشته است و همچنان در محورهای و مسیرهای مختلف افزایش و گسترش پیدا خواهد کرد به ویژه با توجه به اینکه هنوز تهدیدها به قوت خود باقیست.
وی اضافه کرد: میدان راداری اطراف پایتخت روسیه که پهپادهای خطرناک را شناسایی و به موقع منهدم میکند عمدتا مبتنی بر تجهیزات راداری این شرکت است. آلماز-آنتی یک سامانه رصد چندوجهی ساخته است که تجهیزات بیسیم را برای رصد و کنترل حریم هوایی ادغام و جهت تعیین مختصات و تحلیل دادههای پهپادهای شناساییشده، اطلاعات را به یک سرور مشترک ارسال میکند.
نیروهای مسلح اوکراین دائما در تلاشند تا مرکز و مناطق مرزی روسیه را با استفاده از پهپادهای تهاجمی و اقدامات خرابکارانه، هدف قرار دهند. پدافند هوایی روسیه به دفعات پهپادهای اوکراینی را در مناطق مختلف سرنگون کرده است.
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