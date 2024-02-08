به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، والنتینا ماتوینکو رئیس شورای فدراسیون روسیه اعلام کرد که شهروندان دیگر کشورها باید در جریان عواقب ارسال تسلیحات غربی برای نیروهای مسلح اوکراین قرار گیرند،

وی دراین‌باره افزود: غرب این واقعیت را از شهروندان خود پنهان می کند که هواپیمای ایلیوشین-۷۶ روسی حامل اُسرای اوکراینی در اثر اصابت موشک های آمریکایی سقوط کرد.

آسوشیتدپرس هفته گذشته به نقل از منابع آگاه اعلام کرد که ارتش فرانسه به این نتیجه رسیده است که یک سیستم دفاع هوایی پاتریوتِ ساخت آمریکا برای سرنگونی هواپیمای ترابری نظامی روسیه استفاده شده که اخیراً هنگام هنگام انتقال اُسرای اوکراینی سرنگون شد.

بر اساس این گزارش، سیستم مورد استفاده اوکراین موفق شد شناسایی نشود و سپس رادار خود را «به اندازه کافی» روشن کرد تا هواپیمای ایل -۷۶ را هدف قرار دهد.

یکی دیگر از مقامات غربی در گفت‌وگو با «آسوشیتدپرس» اعلام کرد که هواپیما به دلیل «حمله موشکی و نه هر نوع نقص مکانیکی» سقوط کرد. این مقام همچنین گفت که تقریباً مطمئن است که موشک از خاک اوکراین شلیک شده است.

روز جمعه جمعه هم نماینده خدمات اظطراری روسیه درگفت‌وگو با «اسپوتنیک» اعلام کرد که بررسی‌های اولیه لاشه‌های باقی‌مانده در محل سقوط هواپیمای ایلیوشین -۷۶ نشان می‌دهد این هواپیما با یک سامانه موشکی ضدهواییِ ساخت غرب سرنگون شده است.

یک مقام روس که نخواست نامش فاش شود گفته است که اطلاعات به‌دست آمده از جعبه سیاه هواپیمای ایلیوشین -۷۶ که اخیراً در منطقه بلگورود روسیه سقوط کرد و تمام سرنشینان آن از جمله ۶۵ اسیر اوکراینی کشته شدند، سرنگونی را تایید می‌کند.

وی اظهار داشت: داده‌های جعبه سیاه تمام روایت‌های سقوط احتمالی ایلیوشین -۷۶ را رد و تایید می‌کند که این هواپیما تحت تاثیر عامل بیرونی بوده و به عبارت دیگر، روی آسمان سرنگون شده است. همه چیز واضح است. وی همچنین اضافه کرد: ارزیابی و بررسی داده‌های جعبه سیاه همچنان ادامه دارد. کار در حال اتمام است اما عجله نمی‌کنیم.

هواپیمای ایلیوشین -۷۶ با ۷۴ سرنشین شامل ۶۵ اسیر اوکراینی که قرار بود در طرح تبادل زندانی، به کشورشان برگردند، بر فراز منطقه بلگورود روسیه در نزدیکی مرز اوکراین سرنگون شد و تمام سرنشینان آن کشته شدند.

وزارت دفاع روسیه با اشاره به سرنگون شدن این هواپیما با پدافند هوایی اوکراین، آن را «حمله تروریستی» توصیف کرد. براساس اعلام وزارت دفاع روسیه، کی‌یف از حضور اسرای اوکراینی و همچنین طرح تبادل زندانی در پاسگاه مرزی «کولوتیلوفکا» مطلع بوده است.