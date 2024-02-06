به گزارش خبرنگار مهر، صادق بوستانی سه شنبه شب در جمع خبرنگاران گفت: با دستور استاندار بوشهر و همچنین تاکید نماینده ولی فقیه و امام جمعه بوشهر، دستگاه‌های اجرایی استان بوشهر روز جمعه ،۲۰ بهمن ماه از ساعت ۱۰ صبح الی ۱۴ با برپایی میز خدمت در مصلای نماز جمعه سراسر استان به صورت چهره به چهره به پیگیری مطالبات مردمی خواهند پرداخت.

مدیرکل بازرسی، و ارتباطات مردمی استانداری بوشهر اظهار کرد: این میزهای خدمت به منظور ارتباط چهره‌به‌چهره و بی‌واسطه مردم و مسؤولان برگزار می‌شود تا مدیران دستگاه‌های اجرایی پیگیر مطالبات و درخواست‌های مردم باشند.

وی با اشاره به اینکه ارتباط چهره به چهره مسؤولان با مردم از مهمترین رویکردهای دولت سیزدهم است، گفت: روزهای سه شنبه هر هفته نیز از ساعت ۸ صبح تا ۲ بعدازظهر ملاقات عمومی مردم با مسؤولان در تمام دستگاه‌های اجرایی انجام می‌شود..

به نقل از بوستانی، در دولت سیزدهم علاوه‌بر سفرهای استانی و برپایی میز خدمت، حضور مدیران در سامانه ارتباطی مردم و دولت (سامد) نیز یکی دیگر از راه‌های برقراری ارتباط نزدیک بین مردم و مسئولان استان است.