  1. اقتصاد
  2. کشاورزی و دامداری
۱۸ بهمن ۱۴۰۲، ۹:۴۸

فراخوان تولید گوشت مرغ 

فراخوان تولید گوشت مرغ 

شرکت پشتیبانی امور دام کشور در راستای سیاست ابلاغی وزارت جهاد کشاورزی برای تامین گوشت مرغ از داخل فراخوان داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت پشتیبانی امور دام کشور در نظر دارد در راستای سیاست ابلاغی وزارت جهاد کشاورزی به این شرکت و در اقدامی پشتیبانی شده در حمایت از تولید ملی ذخایر راهبردی گوشت مرغ کشور را برای سال ۱۴۰۳ از تولیدات داخلی به جای خارجی تدارک و تأمین کند. بنابراین از تمام زنجیره‌های تولید، اتحادیه‌ها، تشکل‌ها و تولیدکنندگان گوشت مرغ، برای تولید مرغ به این منظور و انعقاد قرارداد دعوت به همکاری می‌کند.

متقاضیان می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر، دریافت اسناد و نمونه قرارداد تا یک هفته پس از تاریخ انتشار آگهی در تهران به نشانی میدان ونک، خیابان برزیل شرقی، شرکت پشتیبانی امور دام کشور و در استان‌ها، به ادارات کل شرکت مراجعه و ضمن دریافت اسناد، نسبت به انعقاد قرارداد اقدام کنند.

کد مطلب 6017280

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها