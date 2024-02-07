فراخوان تولید گوشت مرغ 

به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت پشتیبانی امور دام کشور در نظر دارد در راستای سیاست ابلاغی وزارت جهاد کشاورزی به این شرکت و در اقدامی پشتیبانی شده در حمایت از تولید ملی ذخایر راهبردی گوشت مرغ کشور را برای سال ۱۴۰۳ از تولیدات داخلی به جای خارجی تدارک و تأمین کند. بنابراین از تمام زنجیره‌های تولید، اتحادیه‌ها، تشکل‌ها و تولیدکنندگان گوشت مرغ، برای تولید مرغ به این منظور و انعقاد قرارداد دعوت به همکاری می‌کند.

متقاضیان می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر، دریافت اسناد و نمونه قرارداد تا یک هفته پس از تاریخ انتشار آگهی در تهران به نشانی میدان ونک، خیابان برزیل شرقی، شرکت پشتیبانی امور دام کشور و در استان‌ها، به ادارات کل شرکت مراجعه و ضمن دریافت اسناد، نسبت به انعقاد قرارداد اقدام کنند.