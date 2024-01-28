افزایش ۱۰ درصدی تولید دام برای جبران کمبود گوشت قرمز

به گزارش خبرنگار مهر، شایان نادری، رئیس سازمان امور عشایر ایران در نشست خبری این سازمان با بیان اینکه ۲۹۴ پروژه قرار است در دهه فجر افتتاح شود، گفت: هزینه این طرح‌ها حدود ۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال بوده که به ۲۰ هزار خانوار عشایر خدمات رسانی می‌شود.

وی افزود: اعتبارات سال قبل مربوط به عشایر ۸۷۵ میلیارد تومان بوده که در حوزه‌های آبرسانی، راه عشایر، تأمین آب شرب و… هزینه شده است. این اعتبار امسال با افزایش ۳ برابری به ۲ هزار و ۶۳۲ میلیارد تومان رسید.

رئیس سازمان امور عشایر کشور با اشاره به ۴ رویکرد این سازمان عنوان کرد: تولید گوشت قرمز، گردشگری، صنایع دستی و تولیدات گیاهان دارویی ۴ رویکرد اصلی سازمان امور عشایر بوده که تولید گوشت قرمز و صنایع دستی با توجه به فراهم بودن زیرساخت‌ها جز اولویت‌ها است.

وی درباره تسهیلات تخصیص یافته امسال به جامعه عشایر اظهار کرد: ۱.۶ هزار میلیارد تومان (همت) تسهیلات تعریف شده بود که بخشی از آن از سوی بانک‌ها پرداخت شده و باقی تا پایان سال پرداخت می‌شود.

وی با اشاره به تولید انرژی پاک در جامعه عشایر یادآور شد: در برخی طرح‌ها همکاری سایر نهادها را می‌طلبد. در تأمین پنل‌های خورشیدی وزارت نیرو باید آن را در اختیار ما قرار دهد یا در حوزه آموزش باید این همکاری از سوی وزارت آموزش و پرورش باشد.

افزایش باروری

نادری با اشاره به ظرفیت تولید گوشت قرمز در جامعه عشایری کشور گفت: در حال حاضر عشایر صاحب ۲۹ میلیون رأس دام سبک هستند که ۲۵ درصد تولید گوشت کشور را انجام می‌دهند.

وی افزود: سال گذشته با حذف ارز ترجیحی و ذبح دام‌های مولد موجب کاهش تولید گوشت در سال جاری شد که طی تفاهم نامه ۴ جانبه قرار است یک میلیون دام به شکل قراردادی تولید شود. در واقع با تأمین نهاده‌های دامی برای دامداران در نهایت گوشت تحویل سازمان‌های متولی می‌شود. برنامه این است که این عدد به ۶ میلیون رأس برسد.

نادری توضیح داد: قرار است با افزایش ۱۰ درصدی تولید کمبود دام سبک، بحران سال ۱۴۰۱ که با ذبح دام‌های مولد رقم زد جبران شود.

رئیس سازمان امور عشایر ایران در پاسخ به این پرسش مهر که افزایش ۱۰ درصدی به معنی باروری خارج از فصل دام‌ها است، گفت: آبستن دام‌ها با روش‌های نوین است زیرا ممکن است از آمار پیش بینی شده آمار باروری پایین‌تر باشد از این رو با مشارکت دامداران با روش‌های جایگزین بیشتر روی چندقلوزایی تمرکز می‌شود تا به عدد مورد انتظار دست پیدا کنیم.

گفتنی است با افزایش تولید ۶ میلیون رأس دام ۳۰ هزار تن گوشت قرمز به آمار تولید گوشت کشور افزوده می‌شود.