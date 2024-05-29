نشان طلایی «هوش مصنوعی در روابط عمومی» برای ایرانسل

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط‌ عمومی ایرانسل، بعدازظهر سه‌شنبه ۸ خرداد ۱۴۰۳، به مناسبت هفته روابط‌عمومی، مراسم پایانی یازدهمین دوره جشنواره ستارگان روابط‌ عمومی ایران و آیین نکوداشت روز ملی روابط ‌عمومی، با حضور دکتر اکبر نصراللهی عضو شورای اطلاع رسانی دولت، دکتر بابک نگهداری رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و حضور شماری از فعالان ارتباطی ایرانی و بین‌المللی و نیز قرائت پیام رئیس انجمن بین‌المللی روابط عمومی (IPRA)، در مرکز همایش‌های بین‌المللی صداوسیما، با یک هفته تأخیر، برگزار شد.

در این مراسم، پیام خانم ناتاشا پاولوویچ بویا، رئیس انجمن بین‌المللی روابط عمومی (IPRA) قرائت شد. در این پیام، رئیس IPRA، با اشاره به اهمیت رویکرد «اعتماد در روابط عمومی»، این رویکرد را داری نقش کلیدی در دنیای معاصر خواند، چرا که اعتماد به روابط عمومی، تابعی از عملکرد اخلاقی روابط عمومی است و این توجه، نقش روابط عمومی را در اعتماد آفرینی، تقویت خواهد کرد.

در ادامه این پیام، تأکید شده است: رعایت دستورالعمل‌های اخلاقی IPRA و کاربرد آن توسط روابط عمومی‌ها در تقویت اعتماد، نقش اساسی دارد. همچنین رعایت دستورالعمل اعلام شده IPRA، در زمینه کاربرد هوش مصنوعی و نیز اجتناب از استفاده و انعکاس اطلاعات جعلی و نادرست، موضوعی است که دست اندرکاران روابط عمومی باید به آن تعهد داشته باشند.

سه نشان ویژه جشنواره ستارگان روابط عمومی ایران برای ایرانسل

در این جشنواره، با عنایت به رأی هیأت داوران و با کسب بالاترین امتیازهای لازم از ارزیابی‌های تخصصی، نشان ویژه «ستاره ملی ارتباطی مدیر ارشد»، به دلیل نگاه و عملکرد حمایتی از حوزه ارتباطی زیر مجموعه و شخصیت برجسته ارتباطی، منش، روحیه تعاملی و نقش تعیین‌کننده در بهبود ارتباط با ذی‌نفعان و نگاه تعالی‌جویانه به حوزه ارتباطات روابط عمومی، رسانه و افکار عمومی، به دکتر بیژن عباسی‌آرند مدیرعامل ایرانسل اعطا شد.

همچنین ایرانسل با عنایت به رأی هیأت داوران و به عنوان تنها اپراتور تلفن‌همراه، به دلیل درخشش در عرصه‌های مختلف ارتباطی به ویژه روابط عمومی دیجیتال و کاربرد هوش مصنوعی، موفق شد لوح سپاس و نشان ویژه «ستاره طلایی روابط عمومی» ایران را دریافت کند. لوح سپاس و نشان ویژه «ستاره ملی روابط عمومی» ایران، سومین جایزه ایرانسل در یازدهمین دوره جشنواره ستارگان روابط‌ عمومی ایران بود که در این مراسم به روابط عمومی ایرانسل تعلق گرفت.

روابط‌عمومی ایرانسل همواره کوشیده است تا همزمان با تحقق اهداف ایرانسل به عنوان «اولین و بزرگترین اپراتور دیجیتال ایران» و «نخستین ارائه‌دهنده 5G و رکورددار سرعت اینترنت در ایران»، ارتباط ایرانسل با افکار عمومی، پاسخگویی به رسانه‌ها و مدیریت ارتباط با ذی‌نفعان را بیش از پیش تقویت کند و اهداف ایرانسل در کمک به ایجاد زیست‌بوم اقتصاد دیجیتال را در بخش مسؤولیت‌های حوزه ارتباطات و رسانه، محقق کند.