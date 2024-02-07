وزرای تندرویِ نتانیاهو بلای جان بایدن

به گزارش خبرگزاری مهر و بر اساس گزارشهای رسانههای آمریکایی، وزرای تندرو در دولت بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر رژیم صهیونیستی، با انتقاد صریح خود از جو بایدن، رئیسجمهور آمریکا، برای واشنگتن دردسر ایجاد میکنند.
با وجود تلاش کاخ سفید برای کاستن از تنشها در روابط خود با رژیم صهیونیستی و منطقه، بر اساس گزارش رسانههای آمریکایی دو فرد در کابینه نتانیاهو تهدید اصلی در روابط رژیم صهیونیستی با متحد مهم آمریکایی خود به حساب میآیند.
ایتامار بن گویر وزیر امنیت ملی و بزالل اسموتریچ وزیر دارایی رژیم صهیونیستی مدتهاست که جنجالیترین اعضای کابینه نتانیاهو به حساب میآیند. این دو شخصیت که از احزاب افراطی صهیونیستها هستند تندروترین چهرهها در دستگاه سیاسی رژیم صهیونیستی محسوب میشوند. این افراد به دلیل اظهارنظرهای تند علیه سایر کشورها و به خصوص نقد صریح و بیسابقه خود از ایالات متحده، مورد انتقاد قرار میگیرند و به طوری که یکی از این وزیران چند هفته پیش به صراحت در مورد انتقاد وزیر امور خارجه بایدن از رژیم صهیونیستی گفته بود که «اسرائیل» ستاره دیگری از ایالات آمریکا بر پرچم این کشور نیست که بخواهد برای ما تصمیم بگیرد.
گذشته از این اسموتریچ و بن گویر در هفتههای اخیر به طور مکرر از رئیس جمهور آمریکا انتقاد کردهاند و او را برای دخالت در امور رژیم صهیونیستی متهم میکنند.
بن گویر از بایدن به دلیل آنچه که به زعم خودش تلاش برای تسهیل انتقال کمک به فلسطینیان در نوار غزه میدانست، به شکل بیسابقهای انتقاد کرد. اسموتریچ نیز رئیس جمهور ایالات متحده را به رهبری یک کارزار یهود ستیزانه در کاخ سفید متهم کرد.
در واقع بن گویر را باید همان وزیری معرفی کرد که هزاران تفنگ را بین شهرک نشینان صهیونیست توزیع کرد. این دو وزیر هر نوع توافق و پذیرش «راه حل دو کشوری» را که برخی از مقامات کشورها پیشنهاد میدهند به شدت و جدیت نفی کردهاند و در این باره نیز بایدن را به دخالت در امور رژیم صهیونیستی متهم میکنند.
گنجاندن افرادی چون اسموتریچ و بنگویر در کابینه نتانیاهو که به او اجازه میداد با اکثریت محدود پارلمانی حکومت کند، نگرانی اصلی هزاران صهیونیستی بود که در سال ۲۰۲۲ اعتراضات خود را به دلیل تلاشهای نخستوزیر این رژیم برای تضعیف نظارت دستگاه قضائی آن در پی داشت.
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