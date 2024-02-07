  1. استانها
  2. خوزستان
۱۸ بهمن ۱۴۰۲، ۱۸:۳۱

فرمانده انتظامی خوزستان خبر داد؛

کشف ۳۸۵ کیلو مواد مخدر در ماهشهر

کشف ۳۸۵ کیلو مواد مخدر در ماهشهر

ماهشهر- فرمانده انتظامی خوزستان از کشف ۳۸۵ کیلوگرم مواد مخدر از نوع حشیش در شهرستان ماهشهر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سید محمود میرفیضی اظهار کرد: در راستای تداوم اجرای طرح‌های برخورد با عناصر اصلی تهیه، توزیع و ترانزیت مواد افیونی، عملیات ویژه پلیس مبارزه با مواد مخدر خوزستان با تسلط اطلاعاتی از فعالیت اعضای یک باند سوداگران مرگ در شهرستان ماهشهر مطلع شدند.

وی افزود: مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر خوزستان با همکاری فرماندهی انتظامی شهرستان ماهشهر با کار دقیق اطلاعاتی مخفیگاه اعضای باند سه نفره را شناسایی و در عملیاتی غافلگیرانه در مخفیگاهشان دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی خوزستان اظهار کرد: مأموران پلیس در بازرسی از مخفیگاه متهمان مقدار ۳۸۵ کیلوگرم مواد مخدر از نوع حشیش و ۱۷ کیلو و ۵۰۰ گرم قرص غیرمجاز را کشف و ضبط کردند.

سردار میرفیضی با بیان اینکه یک دستگاه خودروی پژوپارس از متهمان توقیف شد، تصریح کرد: متهمان پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی تحویل داده شدند.

کد مطلب 6017859

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها