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۱۸ بهمن ۱۴۰۲، ۱۷:۱۸

فرمانده انتظامی استان فارس:

دپو کالای قاچاق ۱۲۰ میلیاردی در شیراز لو رفت

دپو کالای قاچاق ۱۲۰ میلیاردی در شیراز لو رفت

شیراز-فرمانده انتظامی استان فارس از کشف انواع کالای خارجی قاچاق به ارزش ۱۲۰ میلیارد ریال در بازرسی از یک انبار در شهرستان شیراز خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار رهام‌بخش حبیبی گفت: در راستای مبارزه جدی و همه جانبه با پدیده شوم قاچاق کالا و ارز و مقابله با قاچاقچیان، مأموران پلیس امنیت اقتصادی استان با رصد هوشمندانه از دپو کالای قاچاق در انباری در یکی از محله‌های شیراز مطلع و بررسی موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.

وی افزود: مأموران پس از هماهنگی با مرجع قضائی به محل مورد نظر اعزام و در بازرسی از آن انبار ۱۷ دستگاه موتور دیزل، ۱۳ دستگاه گیربکس موتورهای سنگین، ۵ دستگاه کروم وین پنیون و ۳ دستگاه ژنراتور، لیفتراک و دینام ژنراتور خارجی قاچاق و فاقد مجوز گمرکی و قانونی را کشف کردند.

فرمانده انتظامی استان با بیان اینکه ارزش اموال کشف شده برابر نظر کارشناسان ۱۲۰ میلیارد ریال برآورد شده است، گفت: در این خصوص پرونده تشکیل و به همراه مالک کالاها تحویل مرجع قضائی شد.

کد مطلب 6017875

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    نظرات

    • RO ۲۱:۰۷ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۸
      0 0
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      خدا رحمت کند سردار کورش بازیار
    • مهدی IR ۰۰:۲۷ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۹
      1 2
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      این افراد وامثالهم زالو صفت هستن
    • IR ۰۸:۱۴ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۹
      1 0
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      باعث این بی بندباری ضعف قانون جریمه هست که فرهنگ انسان وانسانیت نابود کرد تاسف آینده فرزندان این کشور با این بی فرهنگی با ضعف قانون جریمه پولی
    • فیود RO ۰۲:۰۷ - ۱۴۰۲/۱۱/۲۰
      0 1
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      وقتی در واردات رانت هست مردم عادی چ خرید و چ فروشنده می شوند قاچاقی
    • US ۲۲:۵۱ - ۱۴۰۲/۱۱/۲۰
      0 0
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      خدا لعنتت کنه آدم فروش‌ها

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