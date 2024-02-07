دپو کالای قاچاق ۱۲۰ میلیاردی در شیراز لو رفت

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار رهام‌بخش حبیبی گفت: در راستای مبارزه جدی و همه جانبه با پدیده شوم قاچاق کالا و ارز و مقابله با قاچاقچیان، مأموران پلیس امنیت اقتصادی استان با رصد هوشمندانه از دپو کالای قاچاق در انباری در یکی از محله‌های شیراز مطلع و بررسی موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.

وی افزود: مأموران پس از هماهنگی با مرجع قضائی به محل مورد نظر اعزام و در بازرسی از آن انبار ۱۷ دستگاه موتور دیزل، ۱۳ دستگاه گیربکس موتورهای سنگین، ۵ دستگاه کروم وین پنیون و ۳ دستگاه ژنراتور، لیفتراک و دینام ژنراتور خارجی قاچاق و فاقد مجوز گمرکی و قانونی را کشف کردند.

فرمانده انتظامی استان با بیان اینکه ارزش اموال کشف شده برابر نظر کارشناسان ۱۲۰ میلیارد ریال برآورد شده است، گفت: در این خصوص پرونده تشکیل و به همراه مالک کالاها تحویل مرجع قضائی شد.