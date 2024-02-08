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۱۹ بهمن ۱۴۰۲، ۱۱:۲۰

سردار منتظرالمهدی خبر داد؛

ترخیص وسایل نقلیه ای که طبق مقررات پلیس توقیف شده اند

ترخیص وسایل نقلیه ای که طبق مقررات پلیس توقیف شده اند

سخنگوی پلیس، از ترخیص وسایل نقلیه ای که در چارچوب مقررات پلیسی، توقیف فیزیکی شده اند در آستانهِ جشنِ انقلاب و مبعث نبی مکرم اسلام(ص) خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سعید منتظر المهدی گفت: در سالروز مبعث پیامبر رحمت و در آستانه جشن بزرگ انقلاب اسلامی؛ به جهتِ افزایشِ رضایتِ شهروندان از خادمان شأن در مجموعه پلیس، بنا بر تدبیر فرمانده کل انتظامی کشور مالکان وسایل نقلیه‌ای که صِرفا در چارچوب مقررات پلیس و راهنمایی و رانندگی توقیف و به پارکینگ دلالت داده شده‌اند، می‌توانند از روز شنبه ۲۱ بهمن ۱۴۰۲ با مراجعه به دفاتر پلیس + ۱۰ در سراسر کشور و یا از طریق اپلیکیشن «پلیس من» با مراجعه به قسمت پلیس راهور و «صفحه ترخیص خودرو» نسبت به ترخیص وسیله نقلیه خود اقدام کنند.

وی افزود: ترخیص خودروهایِ توقیفی شامل تمامی تخلفات رانندگی و همچنین موارد مرتبط با حوزه عفاف و حجاب نیز است و البته مشمول خودی‌هایی که دارای شکایت قضائی و پرونده مفتوح در سیستم قضائی هستند، نمی‌شود.

سخنگوی پلیس یادآور شد: همچنین به جهت تسهیل و مساعدت در فرآیند ترخیص، از طریق ستادِ ترخیصِ پلیس راهور فراجا نسبت به تقسیطِ جرایمِ رانندگی اقدام خواهد شد

کد مطلب 6018395

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