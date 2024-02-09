شکرگزاری از نعمت انقلاب را باید با حضور در انتخابات نشان داد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید محمد علی ساداتی در خطبه نخست عبادی نماز جمعه این هفته پس از تبریک ایام پیش رو و فضیلت ماه رجب، اظهار کرد: یکی از مهمترین فضیلت‌های و اعمال این ماه استغفار، بخشش و طلب توبه است.

وی افزود: لازمه پذیرش استغفار در گام نخست پشیمانی از گناه و سپس ترک گناه و تصمیم قاطع بر عدم بازگشت از گناه است در غیر این صورت توبه بدون پشیمانی بی فایده خواهد بود.

امام جمعه شهرستان. سرپل ذهاب با تاکید بر تأثیرات مال و لقمه حلال در زندگی، تصریح کرد: بهتر است از همان آغاز مراقب باشیم که جز مال حلال وارد زندگی‌ها نشود چرا که مال حلال هرچند کم اما ماندگار و با برکت بوده و چنانچه حرامی وارد زندگی شود در مرحله استغفار و توبه باید برای رفع و زودن کامل آن تلاش بسیار انجام گیرد.

حجت الاسلام ساداتی گفت: بنابر گفته امام صادق (ص) پستی نان خرما در زن و فرزند نشان داده می‌شود که بر همین اساس آثار بسیار ناگوار آن در دنیا و آخرت گریبان گیر بوده و نتیجه و خروجی نان حرام نکبت آور است.

وی در ادامه خطبه‌های نماز جمعه در بخش سیاسی خطبه این هفته با اشاره به وقایع پیش آمده از فعالیت‌های سیاسی امام خمینی (ره) تا مسیر پیروزی انقلاب عنوان کرد: امام خمینی (ره) در هنگام ورود به فرودگاه ایران پس از پایان تبعید ۱۴ ساله خود بر تعیین کردن دولت به پشتوانه و پشتیبانی مردم تاکید کرد و با همین قدرت بزرگ انقلاب به پیروزی رسید.

امام جمعه سرپل ذهاب به نقش مردم در پیروزی انقلاب تاکید کرد و افزود: حضور مردم همانند حضورشان در مسیر پیروزی‌های انقلاب معجزه آفرین و معجزه آساست و هر زمان که مردم برای دین، ارزش‌های اسلام و برای خدا قیام کنند آن جامعه مورد نصرت و لطف خدا قرار گرفته در غیر این صورت حتی اگر امامی معصوم حکومت کند آن جامعه رو به انحطاط خواهد رفت.

حجت الاسلام ساداتی به قیام مردم ایران و پای کار بودن برای ارزش‌ها و دین الهی تاکید و خاطر نشان کرد: امروز باید ادامه دهنده همان راه باشیم و اکنون در این برهه از زمان حضور در انتخابات و همراهی در این عرصه مهم نشان دهنده پای کار بودن مردم خواهد بود همان طور که در عرصه‌های دیگر در طول ۴۵ سال نشان داده شده است‌.

وی ادامه داد: ایران با وقوع انقلاب اسلامی از زمانی عبور کرده ارتش ما مستقل نبود و در اختیار آمریکا بود در حالی که امروز به اقتدار، استقلال و ابتکاری دست یافتیم که زمینه ساخت انواع تجهیزات حرف برای گفتن دارد و دفاع از این خاک را افتخار خود می‌داند.

حجت‌الاسلام ساداتی به خدمت گزاری ارتش و نیروهای نظامی به مردم تاکید و عنوان کرد: ارتش و امیران ما فرزندان این مرز و بوم هستند و مستشار بیگانه آنها را متأثر نخواهند کرد بنابر این باید شکرگزار نعمت‌های این انقلاب باشیم و این شکرگزار با حضور در عرصه انتخابات رقم می‌خورد.

وی در پایان یادآور شد: امروز باید در حمایت و در کنار نظام باشیم و در فراز و نشیب‌های جامعه در کنار امام مسلمین باشیم و با حضور مقتدرانه به دشمن نشان داد که تصمیم گیرندگان اصلی برای کشور مردم هستند.