به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دین و معنویت، وزرای کشور از سازمان اطلاعات داخلی خواستند جایگاه حقوقی کلیسای ساینتولوژی را به عنوان یک انجمن بررسی کرده و اعلام کند آیا می توان این جایگاه را به چالش کشید یا خیر.

آلمان ساینتولوژی را به عنوان یک آئین و مذهب در آلمان به رسمیت نشناخته است.

یک سخنگوی کلیسای ساینتولوژی در برلین گفت: این اقدام واکنشی به افزایش سطح پذیرش ساینتولوژیستها در اروپا محسوب می شود.

منتقدان این گروه را که به نوعی فرقه شباهت دارند به سوء استفاده های مالی از پیروان خود متهم کرده اند، ساینتولوژیستها این اتهام را نفی کرده و اظهار می دارند که آنها دینی را برحسب درک خود از روح انسان تبلیغ می کنند.

از ماه ژانویه تاکنون زمانی که کلیسای ساینتولوژی مرکز تازه ای در برلین پایتخت آلمان افتتاح کرد اعضای این کلیسا به شدت تحت مراقبت امنیتی قرار داشتند.

سازمانهای اطلاعاتی آلمان سالها کلیسای ساینتولوژی را مدنظر داشته اند اما به دنبال درخواست وزیران کشور ایالتی و وزیر کشور فدرال این سازمانها باید گزارشی را درباره مبنای حقوقی این کلیسا ارائه دهند.

ساینتولوژی مجموعه باورها و رفتاری است که برای نخستین بار توسط ران هابارد نویسنده کتابهای علمی تخیلی در سال 1952 توسعه یافت و بعدها وی ساینتولوژی را به عنوان فلسفه دینی کاربردی و مبنای دین جدید تعریف کرد. ساینتولوژی موضوعاتی چون اخلاق، سم زدایی از بدن و آموزش را دربرگرفته و نخستین کلیسای آن در سال 1953 تأسیس شد.