به گزارش خبرگزاری مهر، منابع خبری در منطقه از حمله موشکی به پایگاه نظامیان آمریکایی در شرق سوریه خبر می دهند.
جزییات بیشتری از این حمله اعلام نشده است، اما پایگاههای نظامی آمریکایی در منطقه از زمان آغاز جنگ غزه همواره هدف حملات گروههای مقاومت قرار میگیرند.
علت این حملات به طور معمول حمایت تمام قد آمریکا از صهیونیستها در جنگ علیه غزه عنوان شده و به طور معمول گروههای مقاومت عراق مسوولیت این حملات را برعهده می گیرند.
روز گذشته نیز، «ثائر الجبوری» نماینده پارلمان عراق به حملات هدف دار نیروهای مقاومت عراق علیه اشغالگران اشاره و تاکید کرد: مقاومت اسلامی در عراق برآمده از خواست و نظر مخالف مردم این کشور در برابر حضور اشغالگران آمریکایی است.
وی افزود: آمریکاییها نمیتوانند به صورت مستقیم با مقاومت اسلامی عراق درگیر شوند. حملههای نیروهای مقاومت علیه پایگاههای آمریکا طی دوره گذشته به مثابه مقابله با نقشههای توسعه طلبانه واشنگتن است.
الجبوری بیان کرد: همین حملههای نیروهای مقاومت باعث شد آمریکا در خصوص موضوع بیرون کردن نیروهای رزمی خود از عراق پای میز مذاکره بیاید.
وی بیان کرد: اینکه شاهد عدم موضع گیری برخی جریانهای سیاسی در داخل پارلمان عراق در برابر حضور اشغالگران آمریکایی در کشور هستیم به این معنی است که جریانهای مذکور حضور آمریکاییها و اشغال کشور را تایید میکنند.
وی گفت: این در حالی است که دیگر جریانهای سیاسی در کنار ملت عراق از مقاومت اسلامی این کشور حمایت کرده و همین مساله باعث خنثی شدن تمام نقشههای آمریکاییها برای نفوذ و مداخله در موضوعات مختلف کشور شد.
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