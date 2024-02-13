کمک ۱۷ میلیاردی خیران خارج از کشور برای تامین مسکن نیازمندان

سیدابوالفضل پرپنچی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: امسال خیران و حامیان خارج از کشور ۱۷ میلیارد و ۴۳ میلیون ریال برای تأمین مسکن مددجویان کمیته امداد استان تهران کمک کردند.

وی افزود: به طور دقیق در پی اجرای پویش تأمین مسکن (احداث، خرید و تکمیل واحدهای نیمه‌تمام)، خیران و حامیان خارج از کشور ۱۷ میلیارد و ۴۳ میلیون ریال برای تأمین مسکن مددجویان کمیته امداد استان تهران اختصاص دادند.

پرپنچی بیان کرد: در همین راستا با مشارکت خیران و حامیان خارج از کشور و هم‌افزایی کمیته امداد، از این محل ۱۲ واحد مسکونی تهیه و به خانواده‌های تحت حمایت واگذار شد.

گفتنی است؛ پویش تأمین مسکن از ابتدای سال ۱۴۰۲ با هدف استفاده از ظرفیت خیران و حامیان خارج از کشور در جهت تأمین مسکن نیازمندان به اجرا درآمد.