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۲۴ بهمن ۱۴۰۲، ۹:۱۵

در گفت‌وگو با مهر اعلام شد؛

کمک ۱۷ میلیاردی خیران خارج از کشور برای تامین مسکن نیازمندان

کمک ۱۷ میلیاردی خیران خارج از کشور برای تامین مسکن نیازمندان

مدیرکل کمیته امداد استان تهران از کمک ۱۷ میلیارد و ۴۳ میلیون ریالی خیران و حامیان خارج از کشور برای تامین مسکن مددجویان تهرانی خبر داد.

سیدابوالفضل پرپنچی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: امسال خیران و حامیان خارج از کشور ۱۷ میلیارد و ۴۳ میلیون ریال برای تأمین مسکن مددجویان کمیته امداد استان تهران کمک کردند.

وی افزود: به طور دقیق در پی اجرای پویش تأمین مسکن (احداث، خرید و تکمیل واحدهای نیمه‌تمام)، خیران و حامیان خارج از کشور ۱۷ میلیارد و ۴۳ میلیون ریال برای تأمین مسکن مددجویان کمیته امداد استان تهران اختصاص دادند.

پرپنچی بیان کرد: در همین راستا با مشارکت خیران و حامیان خارج از کشور و هم‌افزایی کمیته امداد، از این محل ۱۲ واحد مسکونی تهیه و به خانواده‌های تحت حمایت واگذار شد.

گفتنی است؛ پویش تأمین مسکن از ابتدای سال ۱۴۰۲ با هدف استفاده از ظرفیت خیران و حامیان خارج از کشور در جهت تأمین مسکن نیازمندان به اجرا درآمد.

کد مطلب 6022891

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