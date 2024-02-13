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۲۴ بهمن ۱۴۰۲، ۹:۳۴

با حضور خادمین شهدا؛

دوره اول خادمی زیارتگاه شهدای هویزه به پایان رسید

دوره اول خادمی زیارتگاه شهدای هویزه به پایان رسید

آیین اختتامیه بازه اول خادمی زیارتگاه شهدای هویزه با حضور علی شهامتی مسؤول خدام زیارتگاه در سالن همایش‌های یادمان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، آیین اختتامیه بازه اول خادمی زیارتگاه شهدای هویزه با حضور علی شهامتی مسؤول خدام زیارتگاه در سالن همایش‌های یادمان برگزار شد.

در بازه اول خادمی، ۲۸ خادم دانشجوی دانشگاه امام صادق (ع) تهران به مدت ۱۰ روز در جوار شهدای هویزه به زایران شهدا خدمت کردند.

شهامتی در این مراسم گفت: خادمی در راهیان نور یک جور سبک زندگی است. خادمی هویزه می‌تواند قفل ظرفیت‌هایمان را باز کند. نرم افزار سبک زندگی جهادی هویزه ای باید در تک تک ما پیاده شود.

مسؤول خدام زیارتگاه شهدای هویزه به دیدار خود با آیت الله تحریری قبل از عزیمت به هویزه اشاره کرد و ادامه داد: آیت الله تحریری به خدام توصیه کردند ویژگی‌های شهدا را بشناسید و به کار ببندید و با اخلاص خادمی کنید.

کد مطلب 6022902

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