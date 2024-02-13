«پیتاژ» جایزه گرفت/ پایان فیلمبرداری «تغییر» و ساخت «انگشتر»

به گزارش خبرگزاری مهر، جایزه «پیتر اوفالون» نهمین جشنواره فیلمهای مستقل Ridgway در کلرادو آمریکا به فیلم کوتاه «پیتاژ» به تهیهکنندگی و کارگردانی علی خالدی تعلق گرفت. این جایزه که به رسم یادبود با اسم پیتر اوفالون کارگردان آمریکایی اهل کلرادو نام گذاری شده است، در یک کنفرانس ویدیویی با حضور پیتر اوفالون، آریل بیلاک مدیر جشنواره، برونو سوفی نماینده دانشگاه مطالعات کلرادو، محمد توریوریان مدیر ماداکتو پیکچرز و لیندا نایینی مترجم به علی خالدی تقدیم شد.
«پیتاژ» با بازی جواد پولادی، داوود ونداده، عباس علیرضا و محمدامین فاضلیان به یک موضوع انسانی میپردازد. این فیلم پیشتر در بیش از ۱۶ جشنواره داخلی و خارجی حضور داشته و موفق به دریافت جایزه بهترین فیلم با موضوع هوشیاری اجتماعی در رودخانه دانوب در صربستان شده است.
از عوامل این فیلم میتوان به مشاور کارگردان: صمد علیزاده، مدیر فیلمبرداری: محمدرضا شعبانپور، تدوین: مجید طارمی، مدیر تولید: آرش صالحی، مدیر صدابرداری: امین جعفری، طراح صحنه و لباس: مرضیه محمدی حاجی، طراح گریم: محسن هداوند، برنامهریز و دستیار یک کارگردان: حامد دولت یاری، اصلاح رنگ و نور: محمد سلیمی، طراحی و ترکیب صدا: سارا توکلی، موسیقی: امیررضا دلجو، جلوههای بصری: محمد سلیمی، عکاس: کیمیا پوراحمد، طراح لوگو: مهدی شریفی، طراح پوستر: فتاح ذی نوری، دستیار دوم کارگردان: علیرضا دشتی پور و گروه فیلمبرداری: ستار گودرزی، بنیامین مهدیزاده، امیرحسین ارداقی و سحر صارمی اشاره کرد.
پایان فیلمبرداری فیلم کوتاه «تغییر»
فیلمبرداری فیلم کوتاه داستانی «تغییر» از سری فیلمهای کوتاه تصویب شده در شورای حمایت از تولید انجمن سینمای جوانان استان آذربایجان شرقی به کارگردانی هادی خانمحمدی در تبریز به پایان رسید.
هادی خانمحمدی دانشآموخته انجمن سینمای جوانان تبریز و دارای مدرک کارشناسی ارشد ادبیات نمایشی از دانشگاه هنر تهران است و فیلمهای کوتاه «چووال»، «یک بعد از ظهر» و «سخن» را در رزومه کاری خود دارد.
علی پوریان، سیویل شیرگیر، محمد شامخی، آیسان حقیقتدوست، فرناز دیزجی، پویا فیضینژاد، شایان نوری، شهرزاد مقدم، کیمیا اعلایی، دلارام بابازاده و بنیامین نقیلو بازیگران فیلم هستند. «تغییر» داستان مردی را روایت میکند که استاد دانشگاه است و سیستمی اختراع کرده که میتواند نسخهای کپی شده از هر انسانی را به یک جهان مجازی بفرستد. او قرار است به همراه همسرش اولین آزمایش را انجام داده و وارد این جهان مجازی شوند اما همسرش منصرف شده و تخیلات مرد برای جهان نوینش در آستانه فروپاشی قرار گرفته است … .
عوامل ساخت این فیلم عبارتند از نویسنده و کارگردان: هادی خانمحمدی زنوزی، دستیار اول کارگردان: علی اشرفیجو، دستیار و منشی صحنه: نسترن قیاسی، دستیار و عکاس پشتصحنه: آرزو عاقل، دستیار و برنامهریز: شهرزاد مقدم، مدیر فیلمبرداری: مهدی میمندی، دستیاران تصویر: احد افسر و داوود عبدالهی، طراح و اجرای گریم و مشاور طراحی صحنه: الناز عبدالهی، گروه صدابرداری: علی اشرفیجو، کمال سرخابی، مدیر صحنه: کمال سرخابی، گروه صحنه: شایان نوری، کیمیا اعلائی و پویا فیضینژاد، دلارام بابازاده، امیرحسین رمضاننیا، فاطمه کلانتری، مدیر تولید: ضیا وظیفهشعاع، مشاور تولید: فرهود مختاریان، مدیر اجرایی: رضا فتحی، تهیهکننده: هادی خانمحمدی و انجمن سینمای جوانان ایران دفتر تبریز.
«انگشتر» با اقتباس از داستان هوشنگ مرادی کرمانی تولید شد
فیلم کوتاه «انگشتر» با اقتباسی از داستان کوتاه «گوشواره» نوشته هوشنگ مرادی کرمانی در باشگاه تجربه دفتر سینمای جوانان کرمانشاه تولید شد.
مهران مهیمن فیلمساز و عضو انجمن سینمای جوانان کرمانشاه با حمایت باشگاه تجربه، اولین تجربه فیلمسازی خود را با اقتباسی از داستان «گوشواره» هوشنگ مرادی کرمانی بهعنوان نویسنده و کارگردان به سرانجام رساند.
مراحل تدوین و صداگذاری این فیلم ۱۰ دقیقهای که برشی کوتاه از زندگی یک نوجوان را روایت میکند چندی پیش به پایان رسیده و هم اکنون آماده ارایه و عرضه است. سپیده الفتی، یوسف میرزایی و غزل شاهآبادی بازیگران فیلم هستند.
سایر عواملی که در ساخت این اثر همکاری داشتند، عبارتند از تهیهکننده: انجمن سینمای جوانان دفتر کرمانشاه، مدیر فیلمبرداری: حیدر حجت، فیلمبردار: امین میرزایی، نورپرداز: سهیل رشیدی، تدوین و صداگذاری: سعید امیریفرد، موسیقی: متین صادقی، صدابردار: سعید امیریفرد، طراح صحنه و لباس: ساحل امیری، دستیار کارگردان و مدیر تولید: سهیل پریانی، منشی صحنه: آزاده نیازنژاد، عکاس و فیلمبردار پشت صحنه: مجید اسماعیلی.
راهیابی «همستر» به جشنواره آمریکایی
فیلم کوتاه «همستر» به کارگردانی فاطیما نوفلی و تهیهکنندگی مجید برزگر و برونو اسماجا محصول مشترک ایران و فرانسه، در ادامه حضور بینالمللی خود به بخش اصلی مسابقه ششمین دوره جشنواره بینالمللی فیلم ماموت در کشور آمریکا راه یافت.
جشنواره فیلم ماموت رویدادی بینالمللی است که علاوه بر انتخاب و نمایش فیلمها از سراسر جهان، بهترین فرصت را برای شناسایی، خرید و فروش فیلم توسط برخی از متخصصان برتر صنعت فیلم، تلویزیون و وب در بازار فیلم، فراهم میکند. این جشنواره علاوه بر بازار، در طول مدت برگزاری، شاهد مراسم فرش قرمز، جلسات تعاملی، نشستهای مطبوعاتی و جشنها در کنار دریاچه ماموت کالیفرنیا نیز خواهد بود. ششمین جشنواره فیلم ماموت ۱۰ تا ۱۴ اسفند ۱۴۰۲ مصادف با ۲۹ فوریه تا ۴ مارچ ۲۰۲۴ در کشور آمریکا برگزار خواهد شد.
در خلاصه «همستر» آمده است: من گُرگو دیده بودم بچهشو بخوره ولی دیگه از همستر توقع نداشتم!
نوید لایقیمقدم، یکتا طبیبی، آذین نظری، پوریا سلطانزاده، بهاره علییار، کیانا منتجبی و شایان فصیحزاده در این فیلم کوتاه به ایفای نقش پرداختهاند.
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