سهم ۷۵ درصدی بهره وری از رشد اقتصادی دو سال گذشته

به گزارش خبرگزاری مهر، میرسامان پیشوایی رئیس سازمان ملی بهره‌وری ایران در مصاحبه با صدا و سیما گفت: برخلاف سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰ که در حوزه بهره وری عملکرد خوبی نداشتیم، در دو سال گذشته این شاخصه روند رو به رشدی داشته است.

وی گفت: در دو سال گذشته رشد متوسط شاخص کل بهره وری عوامل تولید، حدود ۳.۶ دهم درصد بوده است. همچنین در شش ماهه اول امسال شاخص بهره وری کل عوامل تولید حدود ۳ درصد رشد داشته است.

پیشوایی تصریح کرد: بیش از ۷۵ درصد از رشد اقتصادی کشور در ۲ سال و نیم گذشته از محل بهره وری اتفاق افتاده است.

وی با اشاره به رشد اقتصادی از سه طریق افزایش سرمایه گذاری، رشد نیروی کار و رشد بهره وری است، گفت: سهم بهره وری بیش از آن چیزی است که در برنامه ششم در نظر گرفته شده است.

پیشوایی با اشاره به جزئیات رشد بهره وری در کشور افزود: در حوزه‌ی گروه‌های اقتصادی، حوزه نفت بالاترین رشد بهره وری کل عوامل تولید را با ۱۲.۹ دهم درصد داشته است. جایگاه دوم مربوط به حوزه صنعت و معدن با رشد ۶.۱ دهم درصدی و جایگاه بعدی مربوط به حوزه کشاورزی با ۵.۷ درصد است البته ظرفیت افزایش بیش از این مقدار را نیز دارد.

وی گفت: حوزه خدمات نیز با ۰.۴ درصد جایگاه بعدی را به خود اختصاص داده است، البته این آمار رشد بهره وری در حوزه‌ی گروه‌های اقتصادی مربوط به بازه زمانی شش ماهه اول ۱۴۰۲ است.