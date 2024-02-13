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۲۴ بهمن ۱۴۰۲، ۱۸:۰۸

ارتش روسیه به زودی ۴ شهر اوکراین را کنترل خواهد کرد

ارتش روسیه به زودی ۴ شهر اوکراین را کنترل خواهد کرد

یک افسر اطلاعاتی ایالات متحده از کنترل ۴ شهر اوکراین به دست نیروهای روسی در روزهای آینده خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نووستی، یک افسر اطلاعاتی آمریکایی در مصاحبه با یک شبکه در فضای یوتیوب گفت که ارتش روسیه به زودی ۴ شهر را در چارچوب عملیات نظامی خود در اوکراین کنترل خواهد کرد.

اسکات ریتر افسر سابق اطلاعاتی آمریکا ادر مصاحبه و گفت و گوی خود گفت که ارتش روسیه بدون اینکه چیزی مانع پیشرفتش شود شهرهای اودسا، نیکولایف، دنپروپتروفسک و خارکف را در چارچوب عملیات ویژه کنترل خواهد کرد.

ریتر در مصاحبه‌ای با کانال «Redacted» در یوتیوب گفت: «آنها (ارتش روسیه) به اودسا خواهند رسید و نیکولایف، دنپروپتروفسک و خارکف را خواهند گرفت. این اتفاق خواهد افتاد. این چهار شهر اکنون هیچ شانسی ندارند، چرا که پس از فروپاشی نیروهای اوکراینی، هیچ چیز نمی‌تواند جلوی پیشروی روسیه را بگیرد.

این کارشناس همچنین خاطرنشان کرد که در منطقه عملیات ویژه، ارتش روسیه موفق می‌شود اپراتورهای پهپاد اوکراینی را از بین ببرد و نیروهای مسلح اوکراین را از پشتیبانی هوایی این پهپادها محروم کند. این اتفاق به یگان‌های روسی اجازه می‌دهد تا زیر پوشش توپخانه پیشروی کنند.

وی افزود: اکنون این یک مرحله اجتناب ناپذیر از درگیری‌ها در اوکراین است و به معنای واقعی کلمه آغاز یک پایان است.

پیش از این، سرگئی شویگو، وزیر دفاع روسیه کنفرانسی با رهبری نیروهای مسلح روسیه برگزار کرده بود که در آن درباره موفقیت‌های تهاجمی نیروهای روسیه در ژانویه، پیشرفت در جهات مختلف و آزادسازی بسیاری از روستاها و شهرها صحبت کرد.

به گفته شویگو، تلفات ارتش اوکراین در ژانویه از ۲۳۰۰۰ کشته و زخمی فراتر رفته است.

دیروز، سرگئی لبدف، هماهنگ کننده عملیات مخفی در استان نیکولایف، تأیید کرد که حملات روسیه به استان نیکولایف اوکراین شامل دو بندر کشتی سازی در دریای سیاه، یک انبار نفت و یک کارخانه نظامی است.

کد مطلب 6023641

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    نظرات

    • ایرانی US ۲۱:۵۵ - ۱۴۰۲/۱۱/۲۴
      14 9
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      جنگ روسیه و اکرایین به زودی پایان خواهد یافت چون اهداف شرکت های اروپایی و امریکایی بر اورده شده است. قیمت ها چند برابر شده و کسی هم ایرادی نمی گیرد و وقتی قیمتی در زمان جنگ بالا رفت دیگه پایین نمی اید. الان شرکت ها اماده تولید اجناس با دو یا سه برابر قیمت قبل از جنگ هستند.
      • سیدمیثم هستم IR ۰۱:۲۶ - ۱۴۰۲/۱۱/۲۷
        0 0
        تمام....اودسا وباخموت تا بهار دست ناتو میباشد...فقط نظرهارو بچسبین.مشاوران ناتو وسنتکام باید بیان اینجا یاد بگیرن از اساتید. ناتو وهمه دنیاشون دیگه زاییدن.الان باید زور بزنن برا اوگراین مهمات برسونن.سنتکام و داداشاش نمیدونن کجا مهمات برسونن. ۴۵۰۰نفر ناتو فعلا تو محاصرن.ماریوپل دیگر،باخموت.از کجا بگم
    • عباس US ۲۲:۰۹ - ۱۴۰۲/۱۱/۲۴
      12 27
      پاسخ
      همه چیز طبق برنامه پیش می‌ره .خوب معلومه .بعد از اینکه اراضی به اشغال روسیه دراومد اونوقت دیگه وقتشه سلاحها از اروپا و آمریکا به اوکراین سرازیر بشه .راستی یادم رفت به این نکته مهم اشاره کنم روسهای لاشخور بعد از تصرف هزاران مین باید بکارند بعد سلاحها تحویل اوکراین داده بشه
    • بنده خدا IR ۲۲:۳۲ - ۱۴۰۲/۱۱/۲۴
      12 12
      پاسخ
      پیش داوری جایی درواقعیت ندارد وتاواقعیت فاصله زیادی دارد،واقعیت خودبه خودپیش خواهد آمد ،حالا هرچه باشد،اوه کو تاکی که بتوانند شهری رابکیرند،دوسال درجنگ اوکرابن، روسیه گیرکرده است ؟!
    • ع ا ز CA ۰۶:۳۳ - ۱۴۰۲/۱۱/۲۶
      1 0
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      دولت روسیه هر شهر و استان اوکراین را که تصرف بکند باید بعنوان غرامت جنگی در تصرف ۹۹ ساله خود نگهمیدارد.
    • سیدمیثم هستم IR ۰۰:۵۸ - ۱۴۰۲/۱۱/۲۷
      0 0
      پاسخ
      جان خودم جنگ رفح یجورایی با اودسا گره خورده.جنگ غزه با اوگراین گمر ناتو وامریکارو شکست.انبارشون خالی شدش.دیگه با پولم نمیتونن بخرن
    • ناشناس IR ۱۱:۵۶ - ۱۴۰۲/۱۱/۲۷
      0 1
      پاسخ
      خدا لعنت کند جنگ افروزان روس را که به هیچ کسی رحم نمی کنند
    • IR ۰۹:۴۱ - ۱۴۰۲/۱۱/۳۰
      1 0
      پاسخ
      تو این میان غرب گرا های وطنی که حمایت از زلنسکی هیچ سودی برایشان نداشت چاره ای ندارند باید قبول کنند شکست اوکراین را
    • IR ۲۱:۲۳ - ۱۴۰۲/۱۱/۳۰
      0 0
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      پخش اخبار مزخرفات مسخره آمیز

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