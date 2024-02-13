ارتش روسیه به زودی ۴ شهر اوکراین را کنترل خواهد کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نووستی، یک افسر اطلاعاتی آمریکایی در مصاحبه با یک شبکه در فضای یوتیوب گفت که ارتش روسیه به زودی ۴ شهر را در چارچوب عملیات نظامی خود در اوکراین کنترل خواهد کرد.

اسکات ریتر افسر سابق اطلاعاتی آمریکا ادر مصاحبه و گفت و گوی خود گفت که ارتش روسیه بدون اینکه چیزی مانع پیشرفتش شود شهرهای اودسا، نیکولایف، دنپروپتروفسک و خارکف را در چارچوب عملیات ویژه کنترل خواهد کرد.

ریتر در مصاحبه‌ای با کانال «Redacted» در یوتیوب گفت: «آنها (ارتش روسیه) به اودسا خواهند رسید و نیکولایف، دنپروپتروفسک و خارکف را خواهند گرفت. این اتفاق خواهد افتاد. این چهار شهر اکنون هیچ شانسی ندارند، چرا که پس از فروپاشی نیروهای اوکراینی، هیچ چیز نمی‌تواند جلوی پیشروی روسیه را بگیرد.

این کارشناس همچنین خاطرنشان کرد که در منطقه عملیات ویژه، ارتش روسیه موفق می‌شود اپراتورهای پهپاد اوکراینی را از بین ببرد و نیروهای مسلح اوکراین را از پشتیبانی هوایی این پهپادها محروم کند. این اتفاق به یگان‌های روسی اجازه می‌دهد تا زیر پوشش توپخانه پیشروی کنند.

وی افزود: اکنون این یک مرحله اجتناب ناپذیر از درگیری‌ها در اوکراین است و به معنای واقعی کلمه آغاز یک پایان است.

پیش از این، سرگئی شویگو، وزیر دفاع روسیه کنفرانسی با رهبری نیروهای مسلح روسیه برگزار کرده بود که در آن درباره موفقیت‌های تهاجمی نیروهای روسیه در ژانویه، پیشرفت در جهات مختلف و آزادسازی بسیاری از روستاها و شهرها صحبت کرد.

به گفته شویگو، تلفات ارتش اوکراین در ژانویه از ۲۳۰۰۰ کشته و زخمی فراتر رفته است.

دیروز، سرگئی لبدف، هماهنگ کننده عملیات مخفی در استان نیکولایف، تأیید کرد که حملات روسیه به استان نیکولایف اوکراین شامل دو بندر کشتی سازی در دریای سیاه، یک انبار نفت و یک کارخانه نظامی است.