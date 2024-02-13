نمایشگاه تجسمی معرفتی اندیشکده ندبه تا نیمه شعبان برپاست

محمود شفیق در گفت وگو با خبرنگار مهر ضمن تبریک اعیاد شعبانیه از افتتاح اولین نمایشگاه تجسمی معرفتی اندیشکده ندبه در این شهر خبر داد و گفت: این نمایشگاه در خصوص امام زمان شناسی و معرفی ایشان و بر اساس مهندسی دعای ندبه طراحی شده است.

وی افزود: در این مجموعه وجوه اشتراک امام زمان (عج) با انبیای الهی به نمایش گذاشته و شجره طیبه و شجره ملعونه نیز در بخشی از این نمایشگاه طراحی و ساخته شده که سال گذشته در ماه‌های محرم و شعبان در بین الحرمین کربلا برپا شده بود و امسال برای اولین بار در البرز آماده بازدید علاقه مندان است.

مدیر مجتمع بین المللی مهدیون کرج با اشاره به استفاده از سه زبان فارسی، انگلیسی و عربی در توضیحات این نمایشگاه مطرح کرد: در برخی موارد مانند طول عمر و غیبت آن حضرت شبهاتی وجود دارد که در این مجموعه فرهنگی و هنری این موارد با دیگر انبیای الهی قیاس و مشخص شده این موضوعات فقط در مورد امام زمان (عج) اتفاق نیفتاده و در مورد دیگر پیامبران هم بوده است.

شفیق با اشاره به طول عمر بالای حضرت نوح (ع) و حضرت خضر (ع) و همچنین غیبت حضرت عیسی مسیح (ع) عنوان کرد: ماکت منزل امام حسن عسگری (ع) و محل تولد حضرت ولی عصر (عج) و اتفاقاتی که در آن لحظه رخ داده نیز در بخشی از این نمایشگاه ساخته شده است و هر شب کارشناسانی از بنیاد مهدویت استان البرز در محل حاضر می‌شوند و به سوالات بینندگان پاسخ می‌دهند.

مدیر مجتمع بین المللی مهدیون کرج با اشاره به انجام کار پژوهشی گسترده برای طراحی این نمایشگاه اظهار کرد: کنار ماکت‌های این نمایشگاه توضیحات مختصر ماکت مربوطه به سه زبان مذکور نوشته شده و توضیحات مفصل آن نیز از طریق اسکن بارکد و ورود به سایت مربوطه برای علاقه مندان به مهدویت قابل دسترس است.

وی هدف از برپایی این نمایشگاه را شناخت امام زمان (عج) به صورت ریشه‌ای دانست و توضیح داد: بیش از ۶۰ نفر به مدت بیش از یک سال روی برای این مجموعه کار و آن را آماده کرده‌اند. این نمایشگاه از شب میلاد امام حسین (ع) و روز پاسدار آغاز به کار کرده و تا نیمه شعبان و شب میلاد امام زمان (عج) از ساعت ۱۸ الی ۲۰ پذیرای علاقه مندان به مهدویت و اهل بیت (ع) است.