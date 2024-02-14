عدم حمایت آمریکا از ناتو، برای اروپا بسیار پرهزینه خواهد بود

به گزارش خبرگزاری مهر، وبگاه آمریکایی پولیتیکو در گزارشی نوشته است که عدم حمایت احتمالی واشنگتن از ناتو، برای اروپایی‌ها خیلی گران تمام می‌شود.

به گزارش پولیتیکو، اروپا برای جایگزینی و جبران احتمالی قابلیت‌هایی که آمریکا به ناتو بخشیده، اگر قرار باشد واشنگتن این حمایت‌ها را متوقف کند، به سال‌ها زمان و بودجه بسیار کلان نیاز دارد.

دونالد ترامپ، رئیس جمهور سابق آمریکا گفته است که اگر هرکدام از اعضای ناتو تعهدات مالی‌شان به ناتو را برآورده نکنند، روسیه می‌تواند بدون نگرانی به آنها حمله کند. اظهاراتی که واکنش جوزف بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا را به همراه داشت.

بورل در واکنش به اظهارات ترامپ گفت: بیایید دراین‌باره جدی باشیم. ناتو نمی‌تواند یک ائتلاف نظامی مجزا و با منوی خاص برای اعضا باشد!

وی افزود: این ائتلاف نمی‌تواند به حس شوخ‌طبعی رئیس جمهور آمریکا وابسته باشد و خودش را روز به روز با این حس کوک کند. ناتو یا وجود دارد یا ندارد!

دیپلمات ارشد اتحادیه اروپا همچنین اضافه کرد که قرار نیست که درباره هر «حرف و ایده احمقانه‌ای» که از دل کارزار انتخابات ریاست جمهوری آمریکا بیرون می‌آید، اظهار نظر کند.

جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا اظهارات ترامپ را «هولناک و خطرناک» توصیف کرده؛ کاخ سفید آن را از سر «نداشتن تعادل عقلی» خوانده و علاوه بر این، ینس استولتنبرگ، دبیرکل ناتو نیز هشدار داده است که هر نوع اشاره به اینکه ناتو از متحدانش دفاع نخواهد کرد، امنیت همه کشورهای عضو از جمله آمریکا را به خطر می‌اندازد.