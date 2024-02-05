هراس شدید آلمان از بازگشت ترامپ به کاخ سفید و خروج آمریکا از ناتو

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، روزنامه نیویورکتایمز نوشته است که مقامات ارشد آلمان از بازگشت احتمالی دونالد ترامپ، رییس جمهور سابق آمریکا به کاخ سفید نگرانند و میهراسند که سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) از دومین دوره ریاست جمهوری ترامپ، جان سالم بهدر نبرد!
ترامپ ماه گذشته در جمع حامیانش در لاسوگاس گفته بود: آمریکا تاوان ناتو را میدهد و ما منفعت چندانی از آن نمیبریم. اگر روزی به کمک آنها نیاز داشته باشیم و فرض بگیریم که به ما حمله شود، تصور نمیکنم آنها به کمک ما بیایند.
رییس جمهور سابق آمریکا، متحدان ناتو در واشنگتن را به ناتوانی در اعمال نفوذ در این ائتلاف نظامی متهم کرد و در سال ۲۰۱۷ نیز گفت که ناتو «منسوخ» شده است.
نیویورکتایمز در گزارشی با اشاره به نگرانی فزاینده مقامات ارشد آلمان از بازگشت ترامپ به کاخ سفید نوشت: مذاکرات غیررسمی در برلین و سایر پایتختهای اروپایی در حال انجام است و گفته میشود محور این مذاکرات، انحلال احتمالی ناتو است که در مقایسه با تفکر غالب این ائتلاف پس از حمله روسیه به اوکراین در فوریه ۲۰۲۲ که بر اتحاد متمرکز بود، ۱۸۰ درجه تفاوت دارد.
در ادامه این گزارش به بنبست چندماهه در تصویب بسته پیشنهادی ۶۰ میلیارد دلاری دولت جو بایدن برای اوکراین اشاره شده و آمده است: نگرانی فعلی، بدبینی فزاینده نسبت به تداوم کمک به کییف از سوی آمریکا است.
این روزنامه آمریکایی به نقل از منابعی که نخواستند نامشان فاش شود، دسامبر پارسال گزارش داده بود که دیپلماتهای اتحادیه اروپا و نمایندگان چندین اندیشکده با نزدیکان ترامپ تماس گرفته و به آنها «متوسل» شدهاند تا بدانند که آیا او تصمیم به خارج کردن آمریکا از ناتو دارد یا خیر!
ترامپ همچنان نامزد پیشتاز جمهوریخواهان در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۴ آمریکا است و در نظرسنجیهای مختلف از او به عنوان بخت اصلی پیروزی در انتخابات ماه نوامبر یاد میشود.
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