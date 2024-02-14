به گزارش خبرنگار مهر، آئین نکوداشت مقام علمی و فرهنگی استاد «شیخ حسین انصاریان» عصر امروز چهارشنبه ۲۵ بهمن ماه در محل انجمن آثار و مفاخر فرهنگی با اجرای حسن سلطانی برگزار شد.

در ابتدای این برنامه، محمود شالویی رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی عنوان کرد: در خجسته روزی از ماه مبارک شعبان این افتخار نصیب ما شد که میزبان آئین نکوداشت استاد شیخ حسین انصاریان باشیم. یکی از مهم‌ترین برنامه‌های انجمن آثار و مفاخر از سهرورد زنجان تا همدان و آرمگاه بوعلی سینا است که پیوند دو مکتب اشراقی و مشایی و اولین منطقه فرهنگی کشور در دولت سیزدهم آغاز شده است. ما وارد صد و دومین سال فعالیت انجمن آثار و مفاخر فرهنگی شدیم و در این مدت برای حدود سیصد چهره فرهنگی و هنری و مشاهیر کشور نکوداشت برگزار شده است.

وی اظهار کرد: سخنان استاد انصاریان در دل و جان همه نفوذ می‌کند، در نیمه‌های ماه رمضان جمعیت بزرگی را در تهران بزرگ به سمت خویش جذب می‌کند. این جاذبه و ندا، ندای او نیست بلکه ندائی خدایی است و اگر امروز از او قدردانی می‌شود از آن جهت است که تکریم عالم دینی، تکریم پیامبر اکرم (ص) را کرده و آن کس که پیامبر را تکریم کند گویا که خداوند متعال را تکریم کرده است.

شالویی ضمن بیان اینکه آقای انصاریان نیازی به قدردانی ما ندارد و ما نیاز داریم که چنین شخصیتی را در بین خودمان ببینیم، تصریح کرد: امروز همه حاضران در این جلسه با شور و شوق در این مکان حاضر شده‌اند.

حجت الاسلام و المسلمین انصاریان مفسر و مبین کتاب الهی است

در ادامه آیت الله فاضل لنکرانی پشت تریبون آمد و گفت: این جلسه معظم برای تجلیل از یکی از عالمان عامل و یکی از افتخارات روحانیت در دوران معاصر است.

وی اظهار کرد: هیچ دینی به اندازه اسلام انسان را درست معرفی نکرده، هیچ مکتب فلسفی و هیچ علم و دانشی به اندازه دین اسلام، انسان و شخصیت انسان و عظمت انسان را درست بیان نکرده و قرآن و اسلام، انسان را درست معرفی کرده است. برای این معرفی نمونه‌ها و شاخص‌های متعددی وجود دارد. اما شاید مهم‌ترین شاخص این است که به هنگام خلقت آدم، خداوند اسماً الحسنی را به انسان تعلیم داد. این تعلیم اسماً به انسان هویت و حقیقت داد و آنچه که انسان را از بقیه انسان‌ها متمایز می‌کند، تعلیم اسماءی الهی است. حقیقت انسان در همین مسیر است و برای تکامل باید ببیند چه مقدار با این حقیقت قرابت دارد.

آیت الله فاضل لنکرانی عنوان کرد: هیچ موجودی به جز انسان ظرفیت فهم اسماً الهی و صفات الهی را ندارد. از این افق اگر ارزش انسان را بررسی کنیم انسان ارزشمند انسانی است که مسیر زندگی خودش را در تحقق اسماً و صفات الهی در وجود خود قرار دهد. انسانی که بتواند اسماً الهی را به درستی درک کند و راه‌های رسیدن به آن یعنی قرآن و سنت و عقل را پیدا کند می‌تواند در جایگاه خلیفه الهی باشد.

وی افزود: انسانی که در آن مسیر باشد در مسیر درست خلقت الهی قرار گرفته است. هدف از بعثت انبیا هم رسیدن به این مرحله بوده است. انبیا آمدند که به بشر اموری را که عقل و حتی فطرت از درک آنها عاجز است را تعلیم دهند.

این استاد حوزه علمیه عنوان کرد: خداوند تبارک و تعالی تکوین و تسریع را قرار داد تا بشر به این سمت هدایت شود، وقتی این مبانی برای انسان روشن شد، به روایاتی میرسیم که بر تکریم علما و دانشمندان تاکید دارد. برای جامعه و مسئولان و نهادها، تکریم‌عالمان یک امر واجب است و نه یک پیشنهاد و توصیه.

فاضل لنکرانی گفت: جلسه امروز تکریم و تجلیل از صنع خداوند متعال است. حضرت آقای انصاریان، تفسیر قرآن خودشان یعنی «تفسیر حکیم» را به توصیه مرحوم والد ما (آیت الله فاضل لنکرانی) آغاز کردند. آیت‌الله فاضل لنکرانی در بخشی از تقریظ خود به این اثر ارزشمند نوشته‌اند: «قسمتی از تفسیر حکیم که به قلم عالم توانا آقای حاج شیخ حسین انصاریان نگاشته شده را ملاحظه نمودم. انصاف آن است که بگویم با توجه به وسعت اطلاع ایشان از معارف و احاطه‌ای که به مضامین آیات رو روایت دارند نکات بدیع و جالبی را از خود به جا گذاشته‌اند».

آیت الله فاضل لنکرانی عنوان کرد: این شخصیت بزرگوار که از مسیر توسل به این اسماً الهی پا به این میدان گذاشت، توانسته همچون ستاره‌ای بدرخشد. ما در تاریخ روحانیت، در میان خطبا خطیبی که مفسر باشد و در بین مفسران، مفسری که خطیب باشد را کم داریم و بهتر است بگویم نادر است.

وی افزود: حضرت آقای انصاریان مفسر و مبین کتاب الهی هستند. ایشان خطیب است، اما کلامشان مشتمل بر وزن، اندیشه و ترسیم مسیر زندگی افراد و جامعه است. ما نباید ایشان را صرفاً به عنوان مترجم و مفسر و شارح کتاب خدا و نهج البلاغه بدانیم. هنر بزرگ ایشان این است که در عین تفسیر قرآن، ارتباط عمیق و عالمانه‌ای با روایات دارد. در عین حال که روایات وارده و اصول کافی را ترجمه می‌کند، ارتباط وثیقی با قرآن دارد و بر تاریخ و سیره ائمه و پیامبر (ص) هم احاطه کامل دارند. ایشان به عنوان یک معلم بزرگ اخلاق در دوران ما محسوب می‌شود. حوزه‌های علمیه و دانشگاه‌ها و مراکز فرهنگی ما باید کتاب‌های اخلاقی ایشان را محور کار خود قرار دهند.

این استاد حوزه علمیه گفت: مرحوم علامه جعفری بر کتاب «نظام خانواده در اسلام» ایشان تقریظی نوشته‌اند. به نظر من به عنوان یک طلبه کوچک حق آقای انصاریان ادا نشده است. کتاب بسیار جامع و خوبی است که نیاز خانواده‌های امروز جامعه ماست. در هر صورت این شخصیت بزرگوار حضرت آقای شیخ حسین انصاریان از مصادیق «عالم ینتفع بعلمه افضل من سبعین الف عابد» است. تکریم چنین شخصیتی قطعاً امری مطلوب و ان شاالله مأجور است.

شعرخوانی حمیدرضا برقعی

در ادامه حمیدرضا برقعی شاعر اهل بیت به مناسبت اعیاد شعبانیه و میلاد با سعادت حضرت قمر بنی هاشم اباالفضل العباس (ع) پشت تریبون آمد و بخشی از اشعار خود در نعت و منقبت حضرت عباس (ع) و حضرت سیدالشهدا (ع) را قرائت کرد.

خطیب بودن همراه با علم و دانش از ویژگی‌های شیخ حسین انصاریان است

حجت الاسلام مهدوی راد استاد حوزه و دانشگاه نیز سخنران بعدی این مراسم بود که با تجلیل از مقام شیخ حسین انصاریان گفت: یکی از توفیقاتی که خدا به استاد انصاریان داده است بودن در محضر هر سه کتاب شیعه و تفسیر و ترجمه قرآن، نهج البلاغه و صحیفه سجادیه است. من از سال ۴۸ طلبه شدم و از سال ۴۹ مطالعه کردم و همه کتابهای حوزه معارفی را ورق زده ام.

وی با اشاره به ویژگی‌های ترجمه حجت الاسلام انصاریان گفت: این تفسیر قرآن به قرآن به معنای واقعی است و نمونه کوچک علامه طباطبایی است. تقریباً در میان این تفاسیر نقش روایات و بهره گیری از سنت در تفاسیر مشخص است. تفسیر در ضمن اینکه ترتیبی است اما تفسیر موضوعی در آن نیز جدی گرفته شده و فراوان بحث‌های موضوعی در آن گنجانده شده است. عینی بودن تفسیر از دیگر ویژگی‌های این تفسیر است.

حجت الاسلام مهدوی راد افزود: قرآن در ضمن حرکت و در بیست و سه سال نازل شده است. آیه به آیه حرکت پیامبر را پیش برده و حرکت را راهنمایی کرده است. اگر کسی در متن اجتماع نباشد تفسیر را خوب نمی‌تواند برای عموم به ثمر برساند. خطیب بودن از دیگر ویژگی‌های این استاد است.

این استاد برجسته دانشگاه ادامه داد: ترجمه هم چند نکته عرض می‌کنم ترجمه‌های شیخ حسین انصاریان نثری روان و معیار است. این ویژگی از پس سالیان حضور در متن جامعه و مطالعات تفسیری و انس با قرآن پدید آمده است و بعد تفسیر داشتند. ده مورد مترجمان غالباً لغزیدند اما ترجمه اسناد انصاریان مستدل است.

در انتهای این مراسم یادبود و تندیسی به پاس فعالیت‌های برجسته این استاد از سوی وزیر فرهنگ و ارشاد به وی تقدیم شد. همچنین از چهار اثر ایشان رونمایی شد.

سپس حجت الاسلام شیخ حسین انصاریان در انتهای این مراسم گفت: سخنی غیر از تشکر از حضور و لطف شما ندارم. در محضر حضرت حق باید بگویم من لایق اینهمه محبت و کرامت از طرف همه شما نبودم علت این مجلس و شرکت شما بزرگان کشور چه بزرگان دانشگاهی و چه حوزوی و چه رجال مملکت فقط این جمله دعای کمیل است که «کم من ثنا جمیل لست علیهه نشرته»

این خطیب برجسته عنوان‌کرد: خداوند متعال در قرآن کریم وقتی می‌خواهد گستره حکمت را بیان کند آن را به تمام حقایقی که بشر را و وصال و غفران و رحمت و به رضوان می‌رساند تعریف می‌کند.این علم قلیل نیست، علم‌کثیر است. این علم را خداوند در چند آیه برای پیغمبر بیان می‌کند «یعلمه الکتاب و الحکمه»

وی افزود: این گونه مراسم و تقدیرها به وجود حضرت رسول اکرم و امیرالمومنین و ائمه اطهار باز می‌گردد.باید از علما و آیات عظام که در تاریخ تشیع جانفشانی و تلاش کردند که این روایات به دست ما برسد تقدیر کنیم. باید از عالمان خطیب از بعد از غیبت صغری تا کنون که امثال ما یک ریزه خوار سفره آنها هستیم تقدیر کنیم.

وی صحبت‌هایش را با این دعا به پایان رساند: خدایا به عزت و آبروی همه آنها در این پانزده قرن و به عزت و جلال خودت تمام مردم دنیا را با نابودی اسرائیل شاد کن!