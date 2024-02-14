همایش «کاروان رهسپاران عصر ظهور» با حضور ۲۱۲۰ نفر برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، همایش ملی بانو یاران خانه‌های امداد با عنوان «کاروان رهسپاران عصر ظهور» با شرکت ۲۱۲۰ نفر از بانو یاران خانه‌های امداد سراسر کشور و با حضور سیدمرتضی بختیاری، رئیس کمیته امداد و علی آقا محمدی، جانشین وزیر کشور در طرح توانمندسازی اجتماعی محلات کم برخوردار در مشهد مقدس برگزار شد.

رئیس کمیته امداد در جمع بانو یاران خانه‌های امداد گفت: این همایش ملی با حضور ۲۱۲۰ نفر از بانو یاران خانه‌های امداد سراسر کشور با عنوان کاروان رهسپاران عصر ظهور در راستای توانمندسازی بانوان محلات کم برخوردار برگزار شد.

وی تصریح کرد: با نویاران خانه‌های امداد در این برنامه سه روزه علاوه بر دوره‌های مختلف از کلاس‌های هلال‌احمر و دیگر مهارت‌های مورد نیاز، برخوردار می‌شوند.

بختیاری با بیان اینکه، تعدادی زیادی از این بانوان که در این اردو حضور داشتند زیارت اولی هستند، تاکید کرد: امروز در روز میلاد قمر بنی هاشم (ع) در جوار آقا علی بن موسی الرضا (ع) با عنوان رهسپاران عصر ظهور در آستانه میلاد امام زمان (ع) قرار داریم و این بانوان به عنوان پرچم‌داران در این عرصه فعالیت می‌کنند.

رئیس کمیته امداد در جمع بانو یاران خانه‌های امداد خاطرنشان کرد: طرح ٢٠٢٠ محله در محله‌های کم برخوردار و مناطق محروم با همکاری سازمان هلال‌احمر، کمیته امداد و سازمان بهزیستی فعالیت می‌کند و در این اتفاق مهم، تمام نهادهای اجرایی نظیر وزارت کشور، نیروی انتظامی و بقیه سازمان‌ها پای کار هستند.

وی تاکید کرد: تمرکز طرح ٢٠٢٠ در مناطقی است که علاوه بر محرومیت، دچار آسیب‌های اجتماعی شده‌اند. ویژگی طرح ٢٠٢٠ این است که خود جوانان میدان‌دار این حرکت هستند و آسیب‌ها و ناهنجاری‌ها با کمک جوانان اصلاح خواهد شد.

بختیاری بیان کرد: در این طرح تمام دستگاه‌ها اجرایی، اقدامات ارزشمندی را رقم زدند که به عنوان مثال در بیمه سلامت با همت دولت سیزدهم توفیقات بسیاری با محوریت طرح ٢٠٢٠ رقم خورد.

رئیس کمیته امداد در جمع بانو یاران خانه‌های امداد با بیان اینکه، طرح ٢٠ ٢٠ الگوی موفقی در جامعه است، افزود: به لطف خدا تحول بزرگی اتفاق افتاد و موجب شد الگوی موفقی این طرح در کشور باشد. با اجرای طرح ٢٠٢۰ تعداد زیادی از دانش‌آموزان که ترک تحصیل کرده بودند، مجدد به تحصیل بازگشتتد.