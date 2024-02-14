شمارش معکوس«الحدث» برای پخش اسراری از زندگی فرمانده معدوم داعش!

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه خبری الحدث سعودی از رونمایی فیلم کوتاهی از مصاحبه جنجالی با همسر سابق ابوبکر البغدادی، سرکرده مخوف داعش خبر داد.

بر پایه این گزارش، همسر سابق ابوبکر بغدادی، فرمانده مخوف سازمان تروریستی داعش به تازگی مصاحبه‌ای جالب با شبکه خبری «الحدث» عربستان سعودی انجام داده است که امروز (پنجشنبه) ساعت ۱۵ به وقت محلی پخش خواهد شد.

در این مصاحبه جنجالی، همسر سابق ابوبکر البغدادی، سرکرده معدوم گروه تروریستی داعش در روایتی به زوایای پنهانی از زندگی شخصی و روزهای واپسین حیاتش و فعالیت‌های تروریستی او در عراق و سوریه پرداخته است.

گفتنی است که داعش در سال ۲۰۱۷ در عراق و دو سال بعد در سوریه شکست خورد، اما هسته‌های خاموش آن همچنان در هر دو کشور حملاتی را انجام می‌دهند. ابوحفص الهاشمی القرشی، پنجمین رهبر این گروه از زمان تأسیس آن است. در نوامبر سال گذشته، داعش اعلام کرد که سرکرده قبلی آن، ابوحسن الهاشمی القرشی کشته شده است. ابوابراهیم القرشی، سلف وی، در فوریه سال گذشته طی حمله آمریکا در استان ادلب کشته شد. اولین رهبر این گروه ابوبکر البغدادی نیز در اکتبر ۲۰۱۹ در ادلب کشته شد.