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۲۶ بهمن ۱۴۰۲، ۲:۰۵

مقام روس:

حملات غرب به یمن، ناقض قوانین بین‌المللی است

حملات غرب به یمن، ناقض قوانین بین‌المللی است

نماینده روسیه در جلسه شورای امنیت درباره شرایط منطقه غرب آسیا گفت: حملات کشورهای غربی به یمن، نقض مستقیم قوانین بین‌المللی است و با معیارهای حفاظت از دریانوردی منطبق نیست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از، دیمیتری بولیانسکی، معاون نماینده دائم روسیه در سازمان ملل متحد اعلام کرد که حملات غرب به یمن، نقض قانون بین المللی است و با حق دفاع از خود برای حفاظت از دریانوردی انطباق ندارد.

پایگاه خبری روسیاالیوم چهارشنبه شب گزارش داد که بولیانسکی در جلسه شورای امنیت درخصوص وضعیت در خاورمیانه گفت: چنین رفتارهایی از جانب کشورهای غربی، نقض مستقیم قانون بین المللی است. نمی‌توان از حق دفاع از خود برای تضمین آزادی دریانوردی استفاده کرد.

شبکه المسیره یمن روز چهارشنبه گزارش داد که منطقه الجبانه در استان الحدیده در غرب یمن، در معرض دو حمله هوایی قرار گرفت.

انصارالله یمن در راستای حمایت از مردم غزه، با موشک و پهپاد کشتی‌های باربری وابسته به رژیم صهیونیستی را در دریای سرخ هدف قرار می‌دهد.

کد مطلب 6024929

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