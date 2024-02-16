نگذارید کار به دیوارنویسی مردم بکشد

خبرگزاری مهر، گروه مجله: هفته آخر بهمن ماه در حالی گذشت که اخبار خوب و بد قاره آسیا به هم گره خورده بود. قطر بعد از میزبانی این دوره از رقابتهای جام ملتهای آسیا خودش به قهرمانی این رقابتها رسید، و کمی آن طرفتر در فلسطین اشغالی، حمله اسرائیل به رفح توجه رسانهها را به خود جذب کرد؛ و اینها هم زمان بود با جشن مردم ایران برای چهل و پنجمین سالروز پیروزی انقلاب اسلامی. در گزارش آخر هفته، به جزئیات این اخبار و سایر خبرهای مهم میپردازیم و آنها مرور خواهیم کرد.
میزبانی و قهرمانی!
بازی فینال جام ملتهای آسیا با میزبانی «قطر» در ۲۱ بهمن برگزار شد. این بازی بین دو تیم «اردن» و «قطر» شکل گرفت و در نهایت قطر توانست با سه گل از روی نقطه پنالتی، حریف خود را سه بر یک شکست دهد و برای دومین دوره متوالی عنوان «قهرمان آسیا» را در کشور خودش، از آن خود کند. علاوه بر قهرمانی، قطریها عناوین «ترینهای» جام ملتهای آسیا را به نام خود زدند که برخی کاربران و علاقمندان به رقابتهای فوتبالی معتقدند بعضی از عناوین کسب شده توسط قطر، با میزبان بودن این کشور چندان بیارتباط نیست.
«اکرم عفیف» با هشت گل به عنوان «آقای گل» و بهترین بازیکن و «مشعل برشام» بهترین دروازهبان این دوره مسابقات معرفی شدند. قطری که در جام جهانی حتی یک گل نزده بود با قهرمان شدنش توانست بیست پله در رتبهبندی جهانی صعود کند و اکنون در جایگاه سی و هشتم قرار دارد.
درست است که تیم ملی کشورمان نتوانست به فینال این رقابتها راه پیدا کند؛ اما دست خالی هم بازنگشت و «علیرضا جهانبخش» نامزد بهترین هافبک آسیا است و همچنین «علیرضا بیرانوند» و «پیام نیازمند» نیز به ترتیب در رتبه سوم و پنجم ارزشمندترین گُلِرهای حاضر در فوتبال آسیا شدند.
جالب آن است که حالا بعد از پایان این رقابتها احتمال همتیمی شدن «اکرم عفیف» و «مهدی طارمی» در تیم «اینتر» وجود دارد. زمزمههای پیوستن طارمی به اینتر از حدود یک ماه پیش مطرح شده بود که بالاخره این خبر پس از پایان جام ملتها توسط «نیکولا شکیرا» خبرنگار ورزشی ایتالیا تأیید شد. از طرف دیگر نشریه «الوطن» قطر گفته است مدیران باشگاه اینتر بعد از درخشش اکرم عفیف، این بازیکن را برای تقویت خط حمله خود در نظر گرفتهاند.
فوتبال ورزشی است که نه تنها در ایران بلکه در همه جهان بیش از باقی ورزشها طرفدار دارد و مردم پیگیر اخبار و بازیهای او هستند؛ اما در ایران ورزشهای دیگرمان بسیار موفقتر از فوتبال عمل کرده و استعدادهای بسیاری در رشتههای مختلف داشتهایم که به آنها کمتر پرداخته شده است.
در همین هفته که همه توجهها متوجه عدم صعود ایران به فینال جام ملتها و تعیین قهرمان این تورنمنت بود، ایران در رشته تکواندو قهرمان شد. در سی و سومین دوره رقابتهای تکواندو بینالمللی جام فجر در بخش دختران با حضور ۳۴۹ تکواندو کار از کشورهای مختلف که در سالن «خانه تکواندو» آغاز شد؛ ایران با کسب هفت مدال طلا و یک نقره، قهرمانی را برای خود ثبت کرد.
«علی پاکدامن» نیز در فینال مسابقات شمشیربازی با شکست از «آرون سزیلاگی» نفر دوم رنکینگ جهانی این رشته به نایب قهرمانی جام جهانی گرجستان رسید.
«پراید»، خودرو کم مصرف مرگ!
مدتی قبل روزنامه «دنیای اقتصاد» خبر از اولین آمار مرگ در اثر تصادفات جادهای داد. گزارشات حاکی از آن است که آمار جدید جان باختگان حوادث رانندگی نسبت به ده سال پیش که ۱۷ هزار نفر بوده، ۲ هزار نفر افزایش داشته است. معاون دادگستری تهران دو نکته مهم را درباره آمار جدید گوشزد میکند. نکته اول اینکه بیشتر متوفیان از اهالی استان تهران هستند و نکته دوم آنکه ۲۳ درصد جانباختگان شهر تهران کسانی هستند که «پراید» را انتخاب کرده بودند.
در بحبوحه این آمار قابل توجه، «سید مصطفی میرسلیم» نماینده مجلس شورای اسلامی گفته است: «بنزین باید گران شود تا مردم به سراغ خودروهای کم مصرف بروند.» به نظر میرسد این نماینده مجلس که یکی از مخالفان سرسخت واردات خودروی خارجی به کشور است، پراید را به عنوان یکی از خودروهای کممصرف داخلی میشناسد که با گران شدن بنزین مردم بیشتر آن را انتخاب خواهند کرد. روشن است که سطح امنیت و کیفیت خودروهای داخلی یکی از دلایل آمار بالای تلفات در سوانح رانندگی است؛ هرچند با توجه به شرایط معیشت، عدم وجود بازار رقابتی، انحصار خودروسازان داخلی و ممنوعیتهای سختگیرانه برای واردات خودرو، انتخابهای زیادی را برای مردم باقی نگذاشته است و چندان نیازی به گران کردن بنزین احساس نمیشود.
غزه به پایان جنگ نیاز دارد نه اردوگاه آوارگان
هفته اخیر دوباره شاهد بارش خبری درباره غزه و اخبار آن بودیم. عطش سیریناپذیر اسرائیل در قتل عام فلسطینیان این بار به نزدیکیهای مصر رسیده است. همزمان با افزایش احتمال حمله اسرائیل به شهر مرزی «رفح» در مصر که نزدیک به یک میلیون و نیم فلسطینی در اردوگاههای آن پناه گرفتهاند و بیشترین جمعیت نوار غزه را در خود جای داده است، تدابیر امنیتی ارتش مصر در مرز بالا رفت.
در این شرایط تریبونهای زیادی از جمله کشور آلمان اعلام کردند که هرگونه حمله اسرائیل به رفح یک فاجعه انسانی به بار خواهد آورد. «رویترز» نیز به عنوان یک خبرگزاری بینالمللی از قول یک مقام ارشد کاخ سفید نوشت: «در شرایط کنونی از اقدام نظامی در رفح حمایت نمیکنیم.»
با وجود این صحبتها شبکه «المیادین» لبنان از بمباران ۵۰ نقطه مختلف شهر رفح توسط رژیم صهیونیستی خبر داد که در پی آن بیش از صد نفر شهید شدند. همچنین ارتش اسرائیل مدعی شده که در حمله به رفح، دو اسیر صهیونیستی را آزاد کرده و یکی از نظامیانش زخمی شده است.
وضعیت غزه یک فاجعه انسانی است. «متیو اوانجلیستا» این گزاره را در گفتوگو با یکی از رسانههای داخلی کشور گفت. او معتقد است: «به وضعیت غزه نباید خیلی خوشبین بود. مردم غزه به شدت تحت فشار هستند و رنج میبرند؛ خطر قحطی آنان را تهدید میکند و متأسفانه تا کنون راهحلی برای آنها پیدا نشده است.»
کانال ۱۳ اسرائیل گزارشی منتشر کرد که بر اساس آن وزیر امنیت داخلی این رژیم از ارتش خواسته که در صورت نزدیکی زن و کودکی به مرزهای غزه یا سرزمین اشغالی به آنها تیراندازی کنند. رئیسجمهور آمریکا «بایدن» نیز به طور صریح و شفاف در یک نشست خبری از کشته شدن تعداد کثیری از غیرنظامیان از جمله زنان و کودکان در نوار غزه خبر داد. «اسامه حمدان» یکی از رهبران حماس نیز اعلام کرد: «نتانیاهو بر ادامه نسل کشی در غزه اصرار دارد و آنچه که مردم فلسطین نیاز دارند پایان جنگ است نه احداث اردوگاه آوارگان.»
۴۵ سالگی «انقلاب ایران خانم»
انقلاب اسلامی ایران ۴۵ ساله شد و یکشنبه این هفته جشن تولدی به وسعت کل ایران بر پا کرد. ۲۲ بهمن ۴۵ سال پیش بود که مادرمان ایران زمین، از دست رژیمی چپاولگر آزاد شد و گرچه حدود نیم قرن از آن آزادی میگذرد اما مردم هنوزم هم سالروز آن را جشن میگیرند.
جشن آزادی به راهپیماییهای همیشگی در شهرهای بزرگ و کوچک داخل کشور محدود نمیشود؛ گروهی امسال در «کشمیر هند» ۴۵ سالگی انقلاب را جشن گرفتند. گروهی از مردم کشور هم ابتکار به خرج دادند؛ برای مثال مردم روستای«اوچها چای» در استان «آذربایجان شرقی» با راهپیمایی تراکتوری این جشن را برگزار کردند. روستاییان ایران امسال سنگ تمام گذاشتند و مردم روستای «ده رضای» استان کرمان هم با به سبک متفاوتی سوار بر شتر جشن ۴۵ سالگی انقلاب شرکت کردند.
نگذارید کار به دیوارنویسی مردم بکشد
پلتفرمهای خدماتی اینترنتی داخلی در طول یک سال گذشته با مسائل زیادی روبهرو شدهاند و بارها به دام حاشیه افتادهاند. این بار چرخه به نام «دیجی کالا» بزرگترین فروشگاه آنلاین ایران افتاد. این شرکت تابستان امسال هم به دلیل پوشش نامناسب برخی کارکنانش با پلمب دو دفتر خود مواجه شده بود که پس از مدتی با اعلام «التزام به رعایت قوانین و مقررات» رفع پلمب شد. اما این بار در پی انتشار تصاویری روی لیوانهای سفالی با مضامین شبه طنز در کنار اسامی مقدس، مورد انتقاد جدی کاربران قرار گرفت و حتی شماری از معترضان روی دیوارهای دفتر دیجیکالا شعارهای تند و انتقادآمیزی را نوشتند.
بعد از مدتی به دلیل انتشار محتوای توهینآمیز به مقدسات، پرونده قضائی برای این شرکت تشکیل شد؛ تا اینکه در نهایت دادستانی تهران علیه این شرکت اعلام جرم کرد. پس از جنجال رسانهای که صورت گرفت در نهایت «مسعود طباطبایی» مدیر عامل شرکت دیجی کالا یکشنبه ۲۲ بهمن ماه بازداشت شد. «حمید محمدی» رئیس هیأت مدیر این شرکت در حساب کاربری خود در توئیتر نوشت: «آقای طباطبایی به شکل موقت آزاد شده و صبح روز دوشنبه باید به دادسرا برود.»
اگرچه متأسفانه در حال حاضر بسیاری از صفحات مجازی یا «آنلاین شاپها» هم مشغول فروش چنین وسایلی هستند، اما به نظر میرسد برخی سکوهای داخلی که استفاده غیر قابل انکار از حمایتها داشتهاند باید بیش از اینها بر روند فعالیت خود حساسیت داشته باشند. در نقطه مقابل دستگاههای مسؤول نیز باید حداقل بر نامهای شناخته شده، به صورت دقیق و اثرگذار نظارت کنند تا کار به دیوارنویسی گروههای معترض روی دفاتر این شرکتها نکشد.
این بار اول نیست که سکوهای اینترنتی بر سر چنین مسالههایی دچار حاشیه میشوند. به نظر میرسد دیجی کالا اولین شرکتی نبوده که خواسته یا ناخواسته دست به چنین اقدامی زده و آخرینش هم نخواهد بود چراکه ساز و کار مشخصی درباره سیاستگذاری، تعیین مقررات و نظارت مستمر بر این سکوها وجود ندارد. تغییر در روند نظارت فروش در این سکوها موضوعی است که ضرورت آن محرز شده و حتی برای آن خیلی هم دیر شده است!
