به گزارش خبرگزاری مهر، سید ابوالحسن حسینی دبیر اجرایی نخستین همایش علمی و آئین‌های مذهبی در اختتامیه نخستین همایش علمی هیأت و آئین‌های مذهبی اظهارداشت: امسال اولین دوره همایش با نگاه گذشته و تاریخ هیأت برگزار شد و بناست همایش دوم با نگاه امروز هیأت با دبیری حجت الاسلام پارسانیا برگزار شود.

وی افزود: بیش از ۱۴۰ چکیده مقاله به دبیرخانه رسید، ۱۱۰ مقاله توسط هیأت داوران پذیرفته شد. ۴۰ مقاله دارای درجه عالی بودند که از این میان ۱۲ مقاله برگزیده شدند.

در بخش بعدی این مراسم از یدالله بهتاش پیرغلام اهل بیت (ع) به عنوان مؤلف برگزیده عرصه مداحی و هیأت تقدیر شد. در این مراسم انگشتری متبرک از مقام معظم رهبری به این پیرغلام اهل بیت (ع) اهدا شد.

محمدرضا طاهری مداح اهل بیت (ع) در این مراسم اظهارداشت: اولین همایش هیأت و روضه در عرش گرفته شد و مداح خداوند بود. اولین اکرام کننده‌های این مجالس هم توسط اهل بیت (ع) بود. در روایت داریم که حضرت زهرا فرمودند در قیامت تا قبل ورود تک تک گریه‌کنان فرزندم به بهشت، خودم وارد نمی‌شوم.

وی افزود: در دهه هفتاد که تحولی در سبک‌ها و جشن‌های اهل بیت داشتیم، تکفیر می‌شدیم. هنوز برخی درباره دست زدن در مجالس شادی نکته دارند، درحالی که من خودم از رهبر انقلاب سوال کردم، ایشان فرمودند مجالس شما را دیدیم، جهات شرعی آن رعایت می‌شود.

طاهری گفت: حتی بعد از این ماجرا هم بسیاری نامهربانی می‌کردند. اساتید و بزرگان نگاه مهربان‌تری نسبت به جوان‌ترها داشته باشند و بدانند افراد جوان اینطور نیست که گوش ندهند. باید مهربانی کرد. البته افرادی هم هستند که می‌خواهند آسیب بزنند که با آنها کار نداریم.

این مداح اهل بیت (ع) گفت: مقام معظم رهبری فرمودند ابتدای جلسه شعر پند خوانده شود، ما این مسیر را رفتیم اما شعر کم داریم و شاعران باید شعر بسرایند. البته وقت مداح کم است و سخنرانان باید بیشتر در این زمینه‌ها بیان کنند. شغل اول ما در این دستگاه روضه‌خوانی است.

وی تصریح کرد: برای ما در جلسه مهم بوده است که در منبر معارف به مستمع منتقل شود. مرحله به مرحله جلسه نظم دارد و اگر منبر غنی باشد، من هم وظیفه خود را در روضه بهتر ایفا می‌کنم.

طاهری گفت: ان شاءالله نگارش مقاله در زمینه هیأت و مداحی اول کار باشد و این نگاه علمی به هیأت ادامه داشته باشد.

در بخش بعدی این مراسم حسین طاهری مداح اهل بیت (ع) به شعرخوانی برای میلاد امام سجاد (ع) پرداخت.