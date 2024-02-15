به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین، حجم گسترده راکتهای ضدزره مقاومت فلسطین، نیروهای اشغالگر در غزه را غافلگیر کرده است.
در همین ارتباط نیز، مدیر تولید تانک و خودروهای زرهی وزارت جنگ رژیم صهیونیستی در سخنانی تاکید کرد که مقاومت فلسطین با حجم گسترده راکتهای ضدزره که به سمت تانکها و خودروهای زرهی اسرائیلی در نوار غزه شلیک کرده است، باعث غافلگیری ارتش تل آویو شده است.
به گفته این مقام فنی در ارتش اسرائیل، حجم گسترده از تسلیحات مقاومت فلسطین خارج از تصورات تل آویو بوده است.
از سوی دیگر، گردانهای مجاهدین اعلام کرد گروهی از نظامیان اشغالگر اسرائیلی را در غرب اردوگاه القطاطوه در غرب خان یونس با راکت سعیر هدف قرار داده است که طی آن نیروهای اشغالگر کشته و زخمی شدند.
ساعاتی پیش از این نیز، مرکز رسانهای «الاعلام الحربی»، وابسته به گردانهای قدس شاخه نظامی جنبش جهاد اسلامی فلسطین تصاویر عملیات مشترک با گردانهای «الانصار» و حملات خمپارهای به تجمع نظامیان رژیم صهیونیستی در شمال نوار غزه پخش کرد.
امروز همچنین مبارزان مقاومت ضربههای مهلکی به نظامیان رژیم صهیونیستی در شرق خان یونس وارد کردند.
گردانهای قسام اعلام کرد که مبارزان این گردانها با گروهی ۷ نفره از نظامیان صهیونیست در منطقه عبسان بزرگ در شرق خان یونس از فاصله صفر درگیر شدهاند که در این عملیات شماری از نظامیان دشمن کشته و برخی دیگر زخمی شدند.
همچنین گردانهای قسام یک بمب ضدنفر را پس از ورود گروهی ۵ نفره از نظامیان اشغالگر اسرائیلی به داخل خانهای در منطقه عبسان بزرگ در شرق خان یونس منفجر کردند.
پیش از این رژیم صهیونیستی از زخمی شدن ۱۸ نظامی خود طی ساعات گذشته در جریان نبرد با مبارزان مقاومت خبر داده بود.
