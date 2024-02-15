حمله مجاهدان لبنانی به پادگان صهیونیستی «کریات شمونه»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، مقاومت اسلامی لبنان موسوم به حزب الله در بیانیهای اعلام کرد که مجاهدان ما پادگان «کریات شمونه» را با تعدادی موشک فلق هدف قرار دادند و این موشکها اصابت مستقیم به اهداف مورد نظر داشته است.
از سوی دیگر، خبرنگار المیادین گزارش داد که یک گلوله موشکی جدید از لبنان به سمت شمال فلسطین اشغالی شلیک شده است.
علاوه بر این، گردانهای مجاهدین اعلام کرد گروهی از نظامیان اشغالگر اسرائیلی را در غرب اردوگاه القطاطوه در غرب خان یونس با راکت سعیر هدف قرار داده است که طی آن نیروهای اشغالگر کشته و زخمی شدند.
ساعاتی پیش از این نیز، مرکز رسانهای «الاعلام الحربی»، وابسته به گردانهای قدس شاخه نظامی جنبش جهاد اسلامی فلسطین تصاویر عملیات مشترک با گردانهای «الانصار» و حملات خمپارهای به تجمع نظامیان رژیم صهیونیستی در شمال نوار غزه پخش کرد.
امروز همچنین مبارزان مقاومت ضربههای مهلکی به نظامیان رژیم صهیونیستی در شرق خان یونس وارد کردند.
گردانهای قسام اعلام کرد که مبارزان این گردانها با گروهی ۷ نفره از نظامیان صهیونیست در منطقه عبسان بزرگ در شرق خان یونس از فاصله صفر درگیر شدهاند که در این عملیات شماری از نظامیان دشمن کشته و برخی دیگر زخمی شدند.
همچنین گردانهای قسام یک بمب ضدنفر را پس از ورود گروهی ۵ نفره از نظامیان اشغالگر اسرائیلی به داخل خانهای در منطقه عبسان بزرگ در شرق خان یونس منفجر کردند.
پیش از این رژیم صهیونیستی از زخمی شدن ۱۸ نظامی خود طی ساعات گذشته در جریان نبرد با مبارزان مقاومت خبر داده بود.
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