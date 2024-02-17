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۲۸ بهمن ۱۴۰۲، ۱۳:۳۵

غیبت مربیان استقلال و پرسپولیس در کلاس مربیگری A آسیا

غیبت مربیان استقلال و پرسپولیس در کلاس مربیگری A آسیا

کلاس مربیگری کنفدراسیون فوتبال آسیا در حوزه مربی دروازه بانی برگزار شد اما خبری از چهره های همیشه منتقد گلرها نبود.

به گزارش خبرنگار مهر، فدراسیون فوتبال ایران برای ارتقای دانش مربیگری دروازه بانی اقدام به برگزاری کلاس‌های سطح A با تأیید کنفدراسیون فوتبال آسیا گرفت. در جلسات این دوره نفراتی همچون رضا حاج اسبویی، محسن سیدی، کاظم فراهانی، نادر غبیشاوی، رسول زمانی، فرشاد بختیاری و… حضور داشتند.

این در حالی است که خبری از بهزاد غلامپور مربی دروازه‌بان‌های استقلال و حتی اینیسیو همتای برزیلی او در پرسپولیس نبود. همچنین نفراتی همچون داود فنایی نیز غیبت داشتند اما با این حال مربیان گلرهای رده پایه حضوری فعال داشته تا در کلاس‌های تخصصی مربی دروازه بانی در سطح A کهبرای اولین بار برگزار شده است شرکت کنند.

کد مطلب 6026581

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    نظرات

    • IR ۰۸:۴۹ - ۱۴۰۲/۱۱/۲۹
      0 0
      پاسخ
      مربیان ایرانی چنان درجهالت خود مفقودند که شرکت در چنین سطحی از کلاسها را برای خود کسر شان می‌دانند

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