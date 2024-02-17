حمایت نولان از ژانر وحشت/ «اوپنهایمر» هم ترسناک بود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، کریستوفر نولان روز پنجشنبه در نشستی که از سوی موسسه فیلم بریتانیا (BFI) در لندن ترتیب داده شده بود، شرکت کرد. در این مراسم که شهردار لندن، بازیگران فیلم «اوپنهایمر» و شماری از چهره‌های مطرح از جمله مایکل کین حضور داشتند، این فیلمساز بریتانیایی درباره زندگی حرفه‌ای‌اش سخن گفت.

نولان در پاسخ به سوال یکی از مخاطبان که آیا به ساخت یک فیلم ترسناک فکر می‌کند، گفت: «اوپنهایمر» قطعاً دارای عناصر ترسناکی است، زیرا فکر می‌کنم موضوع آن چنین است. فکر می‌کنم فیلم‌های ترسناک بسیار جالب هستند، زیرا بسیار به ابزارهای سینمایی وابسته اند. در واقع این فیلم‌ها یک واکنش درونی به چیزها هستند و بله دوست دارم یک فیلم ترسناک بسازم، اما فکر می‌کنم یک فیلم ترسناک واقعاً خوب، نیاز به یک ایده واقعاً استثنایی دارد و چنین چیزی کم پیدا می‌شود. به همین دلیل هنوز داستانی پیدا نکردم که به سمتش بروم.

وی در ادامه گفت: اما فکر می‌کنم ژانر ترسناک یک ژانر بسیار جالب از نظر سینمایی و همچنین از معدود ژانرهایی است که استودیوها زیاد آنها را می‌سازند. تیرگی و انتزاع در این فیلم‌ها زیاد است و ویژگی‌هایی دارند که هالیوود عموماً در برابر نمایش آنها در فیلم مقاومت می‌کند، اما در این ژانر همه اینها مجاز است.

فیلمساز با تکیه بر ژانر، بار دیگر به «اوپنهایمر» بازگشت و گفت وسط این فیلم، خیلی جدی به ژانر دزدی می‌رویم و سومین پرده فیلم درامی دادگاهی است. وی افزود: دلیلی که من این ۲ ژانر را برای آن بخش‌ها انتخاب کردم این بود که این ۲ ژانر، ژانرهایی هستند که در ذات خود برای مخاطب جذاب هستند و این بخش سرگرم کننده بودن ژانر است.

در این گفت‌وگو به زندگی حرفه‌ای نولان پرداخته شد و این فیلمساز از جنبه‌های مختلف حرفه‌اش، به‌ویژه روند نوشتن و تدوین حرف زد. او همچنین به نقش فیلمبرداری، به ویژه در فرمت آیمکس و آهنگسازی برای کارهایش به آثار هویت فن‌هویتما و هانس زیمر اشاره کرد. نقش بازیگران در فیلم‌های او نیز مورد بحث قرار گرفت و وی بار دیگر از آنچه هیث لجر با نقش جوکر برای «شوالیه تاریکی» به ارمغان آورد، یاد کرد.

نولان در پاسخ به مجری برنامه و اینکه فیلم‌های «بتمن» وی ظهور رهبران مخل سیاست را در سراسر جهان پیش‌بینی می‌کردند، گفت: همیشه هدف این بود که درباره چیزهایی که ما را تحت تأثیر قرار می‌دهند و چیزهایی که نگرانشان بودیم، صادق باشیم. وقتی به «بتمن آغاز می‌کند» [۲۰۰۵] نگاه می‌کنم، تأکید زیادی بر تروریسم وجود دارد، بدیهی است که پس از ۱۱ سپتامبر این ضروری بود ولی چیزی نبود که ما آگاهانه در فیلم قرار دهیم. مطمئناً جوکر «شوالیه تاریکی» (۲۰۰۸) درباره همه چیزی است که وحشت و هرج و مرج و ترس از شکستن قوانین با جامعه می‌کند. «شوالیه تاریکی برمی‌خیزد» به شدت درباره فاشیسم و عوام‌فریبی هشدار می‌دهد.

پیش از این نشست، نولان و همسرش اما رابرتز که تهیه کننده‌اش هم است از آرشیو ملی BFI بازدید کرده بودند. وی از این موسسه که یکی از بزرگترین آرشیوهای فیلم و تلویزیون جهان است قدردانی کرد.

برای احترام به انتخاب نولان برای فیلم در برابر فیلم دیجیتال، تمام کلیپ‌های نمایش داده شده در این برنامه ۳۵ میلی‌متری بودند.

ریشی سوناک شهردار لندن هم که در این رویداد حضور داشت، به شوخی گفت در حال لابی با باربارا بروکولی است تا بتواند نولان را راضی به ساخت فیلم بعدی «جیمز باند» کند.

در این مراسم که کیلین مورفی هم در آن حضور داشت، نولان جایزه فلوشیپ موسسه فیلم بریتانیا را دریافت کرد. این جایزه پیش از این به آکیرا کوراساوا، تلما شونمیکر، مارتین اسکورسیزی، اورسون ولز، باربارا بروکولی، میشل جی ویلسون و اسپایک لی اهدا شده بود.