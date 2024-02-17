  1. جامعه
  2. قضایی و حقوقی
۲۸ بهمن ۱۴۰۲، ۱۵:۱۵

اختصاصی مهر/

روز حساب سلبریتی‌های حاضر در تبلیغات کوروش کمپانی

روز حساب سلبریتی‌های حاضر در تبلیغات کوروش کمپانی

در حالی که به زعم کارشناسان حقوقی سلبریتی ها در برابر رفتار تبلیغاتی خود مسؤول هستند خبرهای رسیده حاکی از آن است که دستور قضایی برای بازپس دادن وجوه دریافتی صادر شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، چندی پیش بود که یک مجموعه تجاری تحت عنوان «کوروش کمپانی» اقدام به تبلیغات گسترده و اغواکننده با استفاده از سلبریتی‌ها، بازیگران و چهره‌ها در زمینه پیش‌فروش گوشی‌های تلفن همراه و به‌طور خاص گوشی آیفون به قیمتی به مراتب پایین‌تر از قیمت بازار کرد و همین امر سبب جذب بسیاری از مخاطبان و مردم برای پیش‌خرید گوشی تلفن همراه شد.

دیری نگذشت که مشخص شد ادعاهای این مجموعه غیرواقعی و به‌دور از واقعیت بوده و تبلیغات گسترده و استفاده از چهره‌ها صرفاً برای تسهیل فرایند کلاهبرداری از مردم بوده است.

از جمله مطالبه‌هایی که طی روزهای اخیر از سوی جامعه نسبت به ماجرای کوروش کمپانی شکل گرفته است، رسیدگی به نقش و تأثیر سلبریتی‌ها و چهره‌ها در این زمینه بوده است که در همین راستا، رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا از رسیدگی به اتهامات افراد سرشناس و شناخته شده که برای این شرکت اقدام به تبلیغ کرده بودند، خبر داد.

پیگیری‌های خبرنگار مهر در همین زمینه حاکی از این است که با ورود دستگاه قضا بازیگران و اشخاص چهره که در تبلیغات این شرکت حضور داشته‌اند، مکلف به استرداد وجوه و اموال دریافتی که از این شرکت اخذ کرده‌اند شده اند.

کد مطلب 6026853

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • فریاد IR ۱۶:۱۴ - ۱۴۰۲/۱۱/۲۸
      3 0
      پاسخ
      باید 100 برابرانچه گه بعنوان تبلیغات گرفته اند جریمه شوند و ده سال هم منع از این کاربشوند تا با این ادبیات مردم را فریب ندهند
    • هادی هدی IR ۱۷:۰۷ - ۱۴۰۲/۱۱/۲۸
      3 0
      پاسخ
      باید اونایی که تبلیغ این کلاهبردار رو کردن .خسارت مردم رو جبران کنند...مردم با وعده اونا اعتماد کردن
    • امید AE ۱۹:۴۱ - ۱۴۰۲/۱۱/۲۸
      3 0
      پاسخ
      شرکای دزد و نارفیق های قافله در حال استفراغ پول های باد آورده اند. هر جا گندی به پا می شود پای مشتی سلبریتی نااهل در میان است.
    • Reza AE ۰۸:۱۰ - ۱۴۰۲/۱۱/۲۹
      1 2
      پاسخ
      مسئولیت پخش تبلیغات بعهده کی بوده بازیگر فیلم تبلیغاتی که وظیفه نظارتی ندارد ،این چگونه برخوردیست آخه پدر جان اگر جامعه قانون داشته باشه وصاحب داشته باشه که هر بیشرفی نمی تواند مردم را غارت کند و برود .
    • IR ۰۸:۵۰ - ۱۴۰۲/۱۱/۲۹
      5 0
      پاسخ
      بالاخره این مردم کی باید متوجه بشن که نباید به سلبریتی جماعت اعتماد کنن؟ موقع رای دادن هم حواستون باشه گول این جماعت نون به نرخ روز رو نخورین. قوه قضائیه هم باید از این افراد خسارت مردم رو بگیره تا دیگه از این غلط ها نکنن و برای جیب خودشون مردم رو بدبخت نکنن.
    • میلاد IR ۱۸:۴۷ - ۱۴۰۲/۱۱/۲۹
      0 0
      پاسخ
      نباید از این درپیتی ها گذشت....آدم های بی.... هستن
    • IR ۲۳:۰۷ - ۱۴۰۲/۱۱/۲۹
      3 0
      پاسخ
      از نظر حقوقی این سلبریتی های تبلیغاتچی بصورت تضامنی مسولیت جبران خسارت مالباختگان را دارند بنا به قاعده فقهی من له الغنم فعلیه الغرم هرکس غنیمت میبرد بایدبه وقتش غرامت هم بدهد

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها