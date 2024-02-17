به گزارش خبرنگار مهر، چندی پیش بود که یک مجموعه تجاری تحت عنوان «کوروش کمپانی» اقدام به تبلیغات گسترده و اغواکننده با استفاده از سلبریتیها، بازیگران و چهرهها در زمینه پیشفروش گوشیهای تلفن همراه و بهطور خاص گوشی آیفون به قیمتی به مراتب پایینتر از قیمت بازار کرد و همین امر سبب جذب بسیاری از مخاطبان و مردم برای پیشخرید گوشی تلفن همراه شد.
دیری نگذشت که مشخص شد ادعاهای این مجموعه غیرواقعی و بهدور از واقعیت بوده و تبلیغات گسترده و استفاده از چهرهها صرفاً برای تسهیل فرایند کلاهبرداری از مردم بوده است.
از جمله مطالبههایی که طی روزهای اخیر از سوی جامعه نسبت به ماجرای کوروش کمپانی شکل گرفته است، رسیدگی به نقش و تأثیر سلبریتیها و چهرهها در این زمینه بوده است که در همین راستا، رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا از رسیدگی به اتهامات افراد سرشناس و شناخته شده که برای این شرکت اقدام به تبلیغ کرده بودند، خبر داد.
پیگیریهای خبرنگار مهر در همین زمینه حاکی از این است که با ورود دستگاه قضا بازیگران و اشخاص چهره که در تبلیغات این شرکت حضور داشتهاند، مکلف به استرداد وجوه و اموال دریافتی که از این شرکت اخذ کردهاند شده اند.
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