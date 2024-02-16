به گزارش خبرگزاری مهر، محمد عزیزی مسؤول بخش کودک و نوجوان بیست و چهارمین نمایشگاه رسانه‌های ایران، گفت: ما بخش کودک و نوجوان داریم و فقط یک غرفه نیست. این بخش از نمایشگاه تلاقی بین کودک و رسانه است و به دنبال این هستیم که انتقال محتوای رسانه‌ای در دسته‌بندی و ذیل سواد و تربیت رسانه‌ای صورت بگیرد.

وی افزود: مخاطب بزرگسال مرتبط با کودک هم داریم. در این بخش کودکان و نوجوانان به فراخور سن خود یک سری نکات سواد رسانه‌ای را در قالب نمایشگاهی دریافت می‌کنند. در غرفه‌ها و بخش‌های مختلف از وجوه گوناگون به بحث کودک می‌پردازیم، درواقع هم خود کودک یا دانش‌آموز و هم کسانی که مخاطبشان کودکان هستند، مخاطب این بخش خواهند بود و برای مربیانی که با کودکان در ارتباط هستند و یا خانواده‌هایی که فرزند دارند هم خوراک سواد رسانه‌ای خواهیم داشت.

مسؤول بخش کودک و نوجوان بیست و چهارمین نمایشگاه رسانه‌های ایران گفت: داخل چند غرفه از این بخش، کودکان برخی از تکنیک‌های رسانه‌ای را در حوزه تولید محتوا به صورت فشرده و کارگاهی تجربه و تمرین خواهند کرد. تکنیک‌هایی مانند تصویربرداری، متحرک سازی، ساخت پادکست، کارهای نمایشی و درست کردن خروجی‌هایی که در دسته بندی رسانه‌ای قرار می‌گیرد را آموزش می‌بینند تا در دل آموزش و انجام این تکنیک‌ها، نکات سواد و رفتار رسانه‌ای به آن‌ها انتقال داده شود.

عزیزی در ادامه گفت: در مورد مخاطب بزرگسال که با کودکان و نوجوان ارتباط دارند هم وظیفه و پوزیشن آن‌ها در مقابل رسانه آموزش داده می‌شود. چون عموماً خانواده‌ها و مربیان درصدد منع استفاده از رسانه و سانسور آن هستند و به فکر مدیریت کردن در مبدا نیستند و در واقع می‌خواهند رسانه را از کودک بگیرند در صورتی جایگزینی برای آن ندارند. در همین راستا، در بخش رویدادها و گفت‌وگوهایی که در نمایشگاه با بزرگسال داریم نشست‌هایی با حضور اساتید سواد رسانه‌ای با خانواده‌ها و فعالان حوزه کودک خواهیم داشت تا بدانند محتوای رسانه‌ای را چگونه باید مورد بررسی قرار دهند و در حوزه انیمیشن، فضای مجازی، خوراک‌های تصویری و صوتی چه استاندارهایی را باید در نظر بگیرند و این محتواها از چه فیلترهایی باید عبور کنند.

وی در خصوص جذب مخاطب کودک گفت: یک استیج در بخش کودک و نوجوان خواهیم داشت که هم به جذب مخاطب در نمایشگاه و بالا بردن نشاط محیط و سرگرم کردن کودکان کمک خواهد کرد و هم انتقال اطلاعات در قالب نمایش، روی استیج اتفاق خواهد افتاد.

مسؤول بخش کودک و نوجوان بیست و چهارمین نمایشگاه رسانه‌های ایران گفت: رویکرد امسال نمایشگاه به سمت کلیت رسانه و به ماهو رسانه رفته است و الزاماً در خصوص مطبوعات به خصوص نوشتاری صحبت نخواهد کرد. نکته دوم اینکه جامعه و بخش کودک ارتباطی با محتوا و رسانه‌های نوشتاری ندارد و ما برای ارتباط مؤثر با آن‌ها ما از یک تبدیلی استفاده کردیم؛ استانداردهایی تشخیص یک رسانه مطلوب را در همه حوزه‌ها از نوشتاری تا صوتی و تصویری در نظر گرفتیم و سعی کردیم ضعفی که در رسانه مرتبط با کودک وجود دارد را در یک تلاقی برطرف کنیم. یکی از این تلاقی‌ها در غرفه پادکست و تبدیل رسانه‌های نوشتاری به صوتی اتفاق می‌افتد.

وی افزود: به جای معرفی رسانه‌های مطبوعاتی چند کار نوشتاری، مطبوعاتی و کتابی را در اختیار کودکان و نوجوانان قرار می‌دهیم تا به فرآوری اطلاعات بپردازند و با تبدیل محتوای نوشتاری به کتاب صوتی یا پادکست یا اضافه کردن نریشن تولید محتوا کند. در واقع ما بر اساس شرایط روز جامعه و بر اساس میل مخاطب جلو رفته‌ایم. ما مستقیماً به سمت معرفی مطبوعات و رسانه‌های نوشتاری نمی‌رویم اما در همین تولید محتواها به صورت محدود با چند نمونه آشنا می‌شوند.

عزیزی با تأکید بر آموزش مهارت تولید محتوا می‌گوید: سعی و هدف ما این است که کودکان و نوجوانان را به سمت تولید محتوا تشویق کنیم تا صرفاً مصرف کننده نباشند و در مواجه با انیمیشن و رسانه‌های نوشتاری به این سمت خواهیم رفت که کودک و نوجوان این جسارت و اعتماد به نفس را پیدا کند که به سمت تولید محتوا برود تا کودک خودش را مولد و تولیدگر محتوا بداند و تلاش کند تا اطلاعاتی را استخراج کند و آن را در قالب‌های مختلف رسانه‌ای ارائه دهد. طبیعتاً تولید محتوای رسانه مکتوب و مطبوعات هم جزوی از مأموریت ما خواهد بود.