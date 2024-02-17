به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم بذرافکن با بیان اینکه اجرای چهار اسفند این گروه یک اجرای مفصل از ساخته‌های آهنگسازان معروف جهان و ایران همچون موتزارت، بتهوون، روسینی و استاد حسین دهلوی خواهد بود، گفت: آنچه در این اجرا اتفاق می‌افتد ادای دین به نخبگان موسیقی و ادبیات ایران همچون استاد دهلوی و فردوسی شاعر بزرگ کشورمان است و در همین راستا اُپِرِت «خِرد» بر اساس اشعار این شاعر بزرگ ساخته و پرداخته شده است.

رهبر ارکستر سمفونیک فارس گفت: ارکستر سمفونیک فارس اجراهای خود را با همراهی رضا فکری به عنوان تک‌خوان (سولیست) این برنامه در دو بخش موسیقی کلاسیک ایرانی و خارجی تقدیم علاقه‌مندان خواهد کرد.

وی با بیان اینکه رضا فکری از جوانان خوش ذوق، با تجربه و صاحب دانش در حوزه موسیقی کلاسیک و آواز ارکستر است، افزود: این خواننده جوان در حال حاضر به عنوان دانشجوی آواز در شهر زاگرب کشور کرواسی مشغول به تحصیل است و به علت استعداد و توانمندی‌هایی که دارد بارها از سوی اپرای مارینسکی روسیه به عنوان بزرگترین اپرای جهان دعوت به کار شده است.

بذرافکن از دیگر برنامه‌های ارکستر سمفونیک فارس را برگزاری مستر کلاس آواز توسط رضا فکری عنوان و خاطرنشان کرد: این مستر کلاس روز دوم اسفند ماه با حضور علاقمندان برگزار خواهد شد.

به گفته این فعال حوزه موسیقی، در اجرای چهارم اسفند ارکستر سمفونیک فارس، قطعه «فروغ عشق» اثر استاد حسین دهلوی نیز در کنار قطعات معروفی همچون اُوِرتور آرایشگر شهر سویل اثر روسینی و اُوِرتور اِگمونت از بتهوون نیز به اجرا در می‌آید.

وی با اشاره به اینکه مدیریت اجرایی ارکستر سمفونیک فارس را فراز فاطمی به عهده دارد، ابراز داشت: این ارکستر روز جمعه چهارم اسفندماه به میزبانی تالار حافظ و در دو سانس ۱۸:۳۰ و ۲۱ تقدیم علاقمندان خواهد شد.

به گفته رهبر ارکستر سمفونیک فارس اُپِرِت خرد برگرفته از داستان رستم و سهراب ساخته ابراهیم بذرافکن نیز در این برنامه به اجرا در می‌آید و در این اجرا بالغ بر ۷۰ نوازنده و بیش از ۴۰ همخوان رضا فکری، سولیست این ارکستر را همراهی خواهند کرد و اپرای نظامی نیز با هدف بزرگداشت این شاعر بزرگ، روز بیستم اسفند ماه به میزبانی تالار حافظ توسط ارکستر سمفونیک فارس اجرا خواهد شد.

قطعه «فروغ عشق» استاد دهلوی پس از سال‌ها در یک ارکستر ایرانی به اجرا در می‌آید

در ادامه رضا فکری، تک‌خوان ارکستر سمفونیک فارس نیز با اشاره به اینکه در این ارکستر از آهنگسازان مختلف جهان اجرا خواهیم داشت، گفت: مجموعاً در این ارکستر ۱۰ قطعه شامل ۷ قطعه کلاسیک خارجی، دو قطعه ایرانی و یک قطعه کُر به اجرا در می‌آید.

وی با بیان اینکه قطعه «فروغ عشق» استاد دهلوی نیز پس از سال‌ها در یک ارکستر ایرانی به اجرا در می‌آید، گفت: متأسفانه تعداد قطعاتی که به زبان فارسی برای آواز کلاسیک نوشته شده‌اند بسیار کم است؛ بنابراین اجرای این قطعات معدود هم اتفاق بزرگی در حوزه موسیقی می‌تواند باشد.

این فعال حوزه موسیقی کلاسیک در ادامه به چالش‌ها و مشکلات پیش روی سمفونیک‌نوازان نیز اشاره و خاطرنشان کرد: هرچند که اقبال و استقبال جوانان از موسیقی پاپ در همه جهان وجود دارد، اما معمولاً دولت‌ها با ساختن سالن‌ها و ایجاد اپراهای گوناگون از موسیقی کلاسیک نیز حمایت می‌کنند، اما این مهم در کشور ما کمتر اتفاق می‌افتد.

به گفته فکری، در حال حاضر تعداد ارکستر سمفونیک‌های فعال کشور از تعداد انگشتان یک‌دست هم کمتر است که از میان آنها ارکستر سمفونیک‌های تهران و شیراز از همه فعال‌ترند.

وی در پایان سخنان خود با تاکید بر اینکه در اجرای انواع موسیقی، علاوه بر حوزه سرگرمی باید به توسعه هنر و ذات هنر نیز توجه شود، تصریح کرد: دولت‌ها و رسانه‌ها نقش زیادی در توسعه موسیقی و فرهنگ موسیقی دارند؛ به همین دلیل انتظار می‌رود فعالیت ارکستر سمفونیک فارس نیز مورد حمایت دولت و رسانه‌ها باشد.

گفتنی است ارکستر سمفونیک فارس اردیبهشت ماه امسال فعالیت خود را با اجرا در سعدیه شیراز آغاز کرد و پس از آن اپرای حافط را همزمان با هفته بزرگداشت این غزل‌سرای بزرگ ایران به صحنه برد.