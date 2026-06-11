خواننده ایرانی «سولیست» افتتاحیه یک رویداد بین المللی شد

به گزارش خبرنگار مهر، رضا فکری، خواننده تنور ایرانی و عضو اپرای ملی کرواسی در زاگرب (HNK Zagreb)، به عنوان سولیست در آئین افتتاحیه فستیوال بین‌المللی «KotorArt» مونته‌نگرو روی صحنه خواهد رفت.

فستیوال بین‌المللی «KotorArt» که هرساله با حمایت نهادهای فرهنگی مونته‌نگرو و تحت نظارت یونسکو برگزار می‌شود، از مهم‌ترین رویدادهای هنری منطقه بالکان و جنوب شرق اروپا به شمار می‌رود و هر ساله میزبان هنرمندان برجسته موسیقی کلاسیک از سراسر جهان است.

بر اساس برنامه رسمی اعلام‌شده در وب‌سایت این رویداد کنسرت افتتاحیه این دوره از فستیوال با عنوان «TRAJANJE» در روز دوشنبه ۱۳ ژوئیه، ساعت ۲۱:۳۰ در میدان مقابل کلیسای جامع سنت تریفون برگزار خواهد شد.

در این برنامه، اثر «تریپتیهون» ساخته آهنگساز برجسته کروات ایوان برکانویچ با همراهی ارکستر سمفونی «بوکل» به همراه گروه کُر آکادمیک «ایوان گوران کواچیچ» پیش روی مخاطبان قرار می گیرد.

رهبری این مجموعه بزرگ را ماسترو ملادن تاربوک (Mladen Tarbuk) بر عهده دارد. این در حالی است که در کنار رضا فکری (تنور)، هنرمندان دیگری چون میهائلا کریستینا ملیناریچ (سوپرانو) و کرشیمیر استراژاناتس (باریتون-باس) به عنوان سولیست به هنرنمایی خواهند پرداخت.

رضا فکری از جمله هنرمندانی است که طی سال های اخیر به عنوان سولیست با مجموعه های مختلف بین المللی فعالیت و همکاری می کند.

حضور در اپرای مارینسکی سن پترزبوگ با دعوت علی رهبری رهبر مهمان دائم این مجموعه، همکاری با «هلیکون اپرا» مسکو، همکاری با ارکستر سمفونیک تهران، ارکستر سمفونیک «فارس» و حضور در اجراهای متعدد اپرایی، سمفونیک و اوراتوریو از جمله فعالیت های فکری در عرصه های اجرایی است.

اجرای اثر «استابات ماتر» اثر جواکینو روسینی در شهر واراژدین کرواسی با همراهی ارکستر مجلسی واراژدین و به رهبری آنجلکو ایگرچ (Anđelko Igrec)، حضور در پروژه «Mozartov izazov vremenu» به رهبری ملادن تاربوک، در اجرای «رکوییم موتسارت» در تالار واتروسلاو لیسینسکی زاگرب، سالن برسای آکادمی موسیقی زاگرب و سالن کنسرت دانشگاه موسیقی پوژگا به عنوان تنور سولیست از جمله دیگر فعالیت های این خواننده در عرصه های بین المللی محسوب می شود.