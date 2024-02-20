پیگیری جمعی برای حل مشکلات موثرتر است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله مصطفی محامی صبح امروز سه شنبه در دیدار جمعی از سران طوایف و معتمدین شهرستان‌های زاهدان، خاش و میرجاوه، ضمن گرامیداشت اعیاد شعبانیه افزود: در دفاتر شهرستانی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در امور اهل سنت از جمله ایرانشهر، چابهار و سراوان شوراهایی تشکیل شده که علمای اهل سنت در امور فرهنگی و مربوط به ائمه جمعه و جماعت، پیشنهادات خود را ارائه می‌کردند.

امام جمعه زاهدان افزود: در سایر شهرستان‌ها نیز شوراهای تخصصی از جمله شورای فرهنگی، اجتماعی، اماکن مذهبی و شورای آموزشی تشکیل شد و کار به خوبی دنبال می‌شد که مسائل سال گذشته استان، سبب توقف این روند شد و در شرایط کنونی هم حل خواهد شد.

محامی بیان کرد: تصمیم داریم تا در نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری امور مربوط به قبایل و طوایف را به بزرگان و معتمدین قبایل و طوایف واگذار کنیم تا یک شورا تشکیل و امور با عقل جمعی دنبال شود و البته رابطی هم توسط همین جمع تعیین و در نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در امور اهل سنت استان کار را پیگیری کند.

وی ادامه داد: در گذشته نیز جلساتی با معتمدین و سران طوایف شهرستان‌های ایرانشهر و چابهار برگزار کردیم و خواستاریم تا هر یک از نفرات، به بیان نقطه نظرات خود بپردازند تا پس از جمع بندی نظرات آئین نامه تنظیم و مبنای کار قرار گیرد.

امام جمعه زاهدان تصریح کرد: گاهی، برخی از طوایف با مشکلاتی روبرو می‌شوند که طبعاً بزرگ طایفه با دستگاه‌های مختلف ارتباط دارد و کار را پیگیری می‌کند، اما در مواردی اگر یک جمع پای کار بیایند حرف‌ها تاثیرگذارتر و کار سریع‌تر پیگیری خواهد شد.

وی گفت: طبیعتاً بزرگان طوایف به دنبال حل مشکلات مردم هستند و در مواردی که مشکلات، بزرگ هستند، پیگیری آن به صورت جمعی تا حدود زیادی در حل مشکل مؤثر واقع خواهد شد.

نماینده مقام معظم رهبری در سیستان و بلوچستان ادامه داد: وقتی طرح‌ها، توسط یک جمع ارائه شود، دارای پشتوانه قوی‌تری است و دیگران نیز از آن حمایت بیشتری خواهند داشت.

وی اظهار کرد: دستگاه‌ها متولی در حوزه امنیتی، اقتصادی، فرهنگی و غیره باید بزرگان و سران طوایف را شناسایی و از ظرفیت آن‌ها استفاده کنند.