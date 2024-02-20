به گزارش خبرنگار مهر، در آخرین دیدار از گروه سوم رقابت‌های جام جهانی فوتبال ساحلی امارات، امروز تیم‌های ملی فوتبال ژاپن و سنگال به مصاف هم رفتند که این دیدار در پایان با نتیجه ۶ بر ۴ به سود ژاپن به پایان رسید.

با این نتیجه ژاپن ۶ امتیازی شد و پس از بلاروس ۹ امتیازی به عنوان تیم دوم راهی مرحله یک چهارم نهایی شد و تیم‌های سنگال و کلمبیا با ۳ و صفر امتیاز از دور رقابت‌ها کنار رفتند.

به این ترتیب از بین ۴ تیم آسیایی ایران، عمان، امارات و ژاپن که در این مسابقات حضور داشتند تیم عمان حذف شد و ایران، ژاپن و امارات به عنوان نماینده‌ها آسیا در مرحله یک چهارم نهایی حضور خواهند داشت.