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۱ اسفند ۱۴۰۲، ۲۰:۰۸

جام جهانی ۲۰۲۴ فوتبال ساحلی- امارات

صعود «ژاپن» با برتری برابر «سنگال»/ آسیایی‌ها درخشیدند

صعود «ژاپن» با برتری برابر «سنگال»/ آسیایی‌ها درخشیدند

تیم ملی فوتبال ساحلی ژاپن با پیروزی برابر سنگال به مرحله یک چهارم نهایی جام جهانی صعود کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، در آخرین دیدار از گروه سوم رقابت‌های جام جهانی فوتبال ساحلی امارات، امروز تیم‌های ملی فوتبال ژاپن و سنگال به مصاف هم رفتند که این دیدار در پایان با نتیجه ۶ بر ۴ به سود ژاپن به پایان رسید.

با این نتیجه ژاپن ۶ امتیازی شد و پس از بلاروس ۹ امتیازی به عنوان تیم دوم راهی مرحله یک چهارم نهایی شد و تیم‌های سنگال و کلمبیا با ۳ و صفر امتیاز از دور رقابت‌ها کنار رفتند.

به این ترتیب از بین ۴ تیم آسیایی ایران، عمان، امارات و ژاپن که در این مسابقات حضور داشتند تیم عمان حذف شد و ایران، ژاپن و امارات به عنوان نماینده‌ها آسیا در مرحله یک چهارم نهایی حضور خواهند داشت.

کد مطلب 6033192

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    نظرات

    • میلاد جدی IR ۲۲:۱۷ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۲
      0 0
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      عالی
    • م IR ۱۴:۲۱ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۳
      0 0
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      واقعا داور رو اعصاب سنگالی ها بود قضاوتشون واقعا پر تاثیر بود

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