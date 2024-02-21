کنفدراسیون فوتبال آسیا مدافع سپاهان را محروم کرد

به گزارش خبرنگار مهر، تیمهای فوتبال سپاهان ایران و الهلال عربستان در مرحله یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان آسیا پنجشنبه (۲۶ بهمن) در ورزشگاه نقش جهان اصفهان با قضاوت «احمد العلی» از کویت رو در روی هم قرار گرفتند که این بازی در پایان با نتیجه ۳ بر یک به سود الهلال به پایان رسید.
در جریان این دیدار محمد دانشگر مدافع تیم فوتبال سپاهان در دقیقه ۷۶ با خطای شدیدی که روی عبدالله الحمدان مرتکب شد، کارت قرمز گرفت و از زمین اخراج شد. اتفاقی که پس از آن با دو گل الهلال و برتری نماینده عربستان در ورزشگاه نقش جهان اصفهان همراه بود.
کمیته اخلاق و انضباطی کنفدراسیون فوتبال آسیا (AFC) در احکامی که به تازگی منتشر کرده، دانشگر را به دلیل این خطای شدید به مدت دو جلسه محروم کرده است. یک جلسه محرومیت مدافع سپاهان در دیدار برگشت با الهلال گذرانده میشود و در صورت صعود طلاییپوشان به مرحله یکچهارم نهایی لیگ قهرمانان آسیا، دانشگر دیدار رفت سپاهان در این دور را از دست میدهد.
دانشگر همچنین به پرداخت هزار دلار محکوم شده است.
سپاهان در دیدار برگشت از ساعت ۲۱:۳۰ (پنجشنبه ۳ اسفند ماه) در ریاض مقابل تیم فوتبال الهلال قرار خواهد گرفت.
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