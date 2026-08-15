صعود طلا در بازار داخلی؛ هر گرم طلای ۱۸ عیار از ۱۹ میلیون عبور کرد

به گزارش خبرنگار مهر، بازار طلا و سکه در روز شنبه ۲۴ مرداد ۱۴۰۵ با صعود قیمت‌ها در بخش‌های مختلف همراه بود. بر اساس نرخ‌های اعلامی در سایت اتحادیه طلا و جواهر، قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار هم‌اکنون ۱۹ میلیون و ۱۷۲ هزار تومان ثبت شده است که نشان‌دهنده تداوم فشار صعودی بر بازار داخلی طلا در شرایط فعلی است.

در بازار سکه نیز قیمت‌ها نسبت به روزهای گذشته تغییر یافت. سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم با نرخ ۱۸۸ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان و سکه تمام بهار آزادی طرح جدید با نرخ ۱۹۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان ارزش‌گذاری شد؛ تفاوت قیمت دو نوع سکه معادل یک میلیون و ۹۰۰ هزار تومان است که عمدتاً به تفاضل قیمت در بازار ثانویه بازمی‌گردد.

در بازار سبزه‌میدان که مرکز اصلی معاملات سکه‌های خرد به شمار می‌رود، قیمت نیم‌سکه بهار آزادی ۹۷ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان، ربع‌سکه بهار آزادی ۵۳ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان و سکه یک‌گرمی ۲۷ میلیون تومان تعیین شده و به فروش می‌رسد. همچنین هر مثقال طلا در بازار داخلی ۸۳ میلیون و ۵۰ هزار تومان ارزش‌گذاری شده است.

قیمت هر اونس طلا در بازارهای جهانی به ۴۳۷۷ دلار رسید که همچنان عامل اصلی تعیین‌کننده روند قیمت‌ها در بازار داخلی به شمار می‌رود. تحلیلگران معتقدند تداوم نوسانات در بازارهای جهانی، به‌ویژه تحت تأثیر عوامل ژئوپلیتیک و سیاست پولی بانک مرکزی‌های بزرگ، بر انتظارات فعالان بازار داخلی نیز اثرگذار بوده است.

کارشناسان بازار طلا می‌گویند با توجه به تداوم بی‌ثباتی در متغیرهای کلان اقتصادی و عدم قطعیت در تحولات بین‌المللی، احتمال تداوم نوسانات در بازار طلا و سکه در روزهای آینده وجود دارد و توصیه می‌کنند متقاضیان خرید با مدیریت ریسک و با توجه به نیاز واقعی خود وارد معامله شوند.