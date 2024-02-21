اقدامات نامشروع اسراییل در غزه و کرانه باختری متوقف شود

به گزارش خبرگزاری مهربه نقل از الجزیره، یاسمین موسی نماینده مصر در دیوان بینالمللی کیفری تصریح کرد: تل آویو به کشتار خود در منطقه اشغال شده غزه و اعمال محاصره و گرسنه نگه داشتن ملت آن ادامه میدهد و مانع از رسیدن کمکهای انسانی به آنجا میشود. تل آویو همچنین رفتارهای نامشروع خود در کرانه باختری را ادامه داده و منازل فلسطینیان را تخریب میکند و از اعمال خشونت شهرک نشینان علیه آنها حمایت میکند.
نماینده مصر در دادگاه لاهه گفت: احداث شهرکهای صهیونیست نشین از سوی اسرائیل که نقض راه حل تشکیل دو دولت و از بین برنده صلح و ثبات در منطقه است، همچنان ادامه دارد. تعداد شهرک نشینان در حال حاضر به ۷۵۰ هزار نفر رسیده است. فلسطینیها از ۷۵ سال پیش در معرض مهاجرت اجباری و شکنجه دسته جمعی و خشونتهای کور قرار گرفتهاند، اشغالگری اسرائیل همواره حق تعیین سرنوشت را از ملت فلسطین میگیرد و اقدامات نامشروع و اشتباه تل آویو در این زمینه باید متوقف شود.
وی تاکید کرد: اسرائیل باید تمامی قوانین و مقرراتی که در چهارچوب اقدامات نژادپرستانه و تبعیض آمیز خود علیه ملت فلسطین وضع کرده را لغو کند.
این قاضی مصری به سکوت سازمان ملل متحد در مورد تجاوزهای رژیم صهیونیستی نیز اشاره و اعلام کرد: این سکوت تا چه زمانی ادامه خواهد داشت و چرا عوامل ریشهای تجاوزهای اسرائیل مورد بررسی قرار نمیگیرد؟ دادگاه لاهه باید رأی مشورتی خود را به مجمع عمومی ارسال و تاکید کند که اشغالگری رژیم اسرائیل نقض قوانین بینالمللی است. همه کشورها باید ادامه شهرک سازی اسرائیل را به رسمیت نشناسند و اقداماتی که مانع از رسیدن کمکهای انسانی میشود را محکوم کنند.
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