استان: مرکزی

مرکزی حوزه انتخابیه: اراک، کمیجان و خنداب

اراک، کمیجان و خنداب شعار انتخاباتی: (مطالبه گری در سایه آگاهی)

پویش بزرگ انتخاباتی خبرگزاری مهر با عنوان «با مهر انتخاب کنیم؛ کارآمدی و شایسته گزینی» تلاش دارد با آماده کردن بستری مناسب برای معرفی داوطلبان نمایندگی دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی، گامی در جهت کمک به مردم برای انتخاب اصلح و برگزاری پرشور انتخابات بردارد.

رضاآبائی سنجانی یکی از داوطلبان نمایندگی دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی است که در زیر رزومه کوتاهی از ایشان و پاسخ‌هایشان به سوالات مهر در دو بخش کشوری و استانی را می‌خوانید:

رزومه:

-مسوولیت‌ها کارشناس حسابداری به صورت پاره وقت در دوران دانشجویی در شرکت‌های خصوصی ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۷ کارشناس بودجه و حسابداری در آبفای روستایی استان تهران ۱۳۸۷ تا ۱۳۸۸ مدیر مالی و اداری بیمارستان فوق تخصصی امید تهران ۸۸ تا ۱۳۹۳ معاون مالی اداری و پشتیبانی مؤسسه فرهنگی ورزشی

سوالات کشوری:

* مهم‌ترین آسیب کارکردی مجلس شورای اسلامی از نگاه شما چیست؟

عدم شفافیت موضوعات مختلف از جمله: شفافیت آرای و شفافیت مالی نمایندگان و توصیه نامه‌ها و هدایای دریافتی و دارایی نمایندگان در هنگام ورود به مجلس و پایان نمایندگی. امضای طرح سوال یا استیضاح از وزرا و پس گرفتن امضا عدم آشنایی نمایندگان به امور حقوقی و قانونی منفعت گرایی رأی ندادن به نفع مردم در بیشتر مواقع که موضوع با منافع شخصی خودشان در تعارض است ارائه طرح‌های غیر اولویت دار و نداشتن زمان بندی برای اهم و مهم باج گیری بعضی از نمایندگان از دستگاه‌های اجرایی به واسطه قدرت نمایندگی خود عدم ارتباط مستقیم و مستمر نمایندگان با مردم حوزه انتخابی خود نداشتن دانش حقوقی تا اندازه‌ای که بعضی از آنها در ابتدا تفاوت طرح و لایحه را هم نمی‌دانند. عدم شفافیت مذاکرات خود در کمیسیون‌ها لیستی وارد مجلس شدن استفاده از نام رهبر معظم انقلاب و سخنان ایشان و با وجود اینکه در عمل خلاف فرمایشات ایشان عمل می‌کنند و این موضوع آسیب زننده به اصل نظام و دین می‌باشد. عدم توجه کافی به مسائل اجتماعی و فرهنگی جامعه عدم تصویب قوانین متناسب برای پویایی اقتصاد کشور بهره برداری‌های سیاسی و رسانه‌ای در زمان‌های نزدیک به انتخابات و..... دیدگاه بنده ملی و فراجناحی است به همین خاطر وضعیت سیاسی اقتصادی فرهنگی کشور را در سطح مطلوبی نمی بی نم که در حال حاضر افکارم را بر روی مشکلات حوزه انتخابی خود متمرکز کنم اساساً بر این باور هستم اگر مشکلات قانون گذاری در کشور حل شود و یا قوانین ناقص اصلاح گردند اثرات مثبت آن به کل کشور تسری پیدا خواهد کرد بنابراین به نظر بنده نمایندگان آینده مجلس بایستی سطح دیدگاه خود را از کارهای جزئی مانند راه سازی و آسفالت خیابان‌ها و.... بالاتر ببرند زیرا متولیان این امر آنها نیستند. بر این باور هستم که اگر در ادوار گذشته هر یک از نمایندگان محترم یک یا دو موضوع و معضل اساسی کشور را به صورت ویژه در کنار امور جاری خود مطالبه گری می‌نمودند قطعاً تا کنون خیلی از معضلات کشور حل شده بود یا در شرف حل شدن بود. مثل اگر در دوره گذشته هر یک از نمایندگان یک معضل اساسی و مهم کشور را به صورت ویژه با حفظ پاکدستی و راستگویی و پرهیز از سیاسی کاری در پیگیری نموده بودند الان ۲۹۰ معضل کشور حل یا در شرف حل شدن بود.

*مجلس برای تقویت نقش نظارتی و تقنینی خود باید دست به چه اقداماتی بزند؟

دیدگاه شهری دیدگاه بنده ملی و فراجناحی است به همین خاطر وضعیت سیاسی اقتصادی فرهنگی کشور را در سطح مطلوبی نمی بی نم که در حال حاضر افکارم را ویژه بر روی مشکلات حوزه انتخابی خود متمرکز کنم اساساً بر این باور هستم اصلی ترین مشکل حوزه انتخابی بنده آلودگی هوا و آب می‌باشد که ناشی از وجود کارخانه‌های متعدد و پتروشیمی و پالایشگاه اراک و سوخت خودروهای می‌باشد. دومین مشکل عدم هزینه کرد بخشی از مالیات‌های دریافتی از مشاغل صنعتی حاضر در اراک به نفع مردم اراک است. و تمام عوارض دریافتی به نفع مردم حوزه انتخابیه خود می بی نم. عدم توجه کافی به بناهای تاریخی اراک. عدم وجود تفرجگاه‌های مناسب و خوب برای مردم. توجه به فرهنگ سازی در شهر اراک در خصوص بعضی از مسائل. رسیدگی به خیابان‌های اراک که جواب گوی ترافیک سطح شهر را بخصوص در مرکز شهر ندارد. و در کل اینچنین مسائل شهری اما موضوع اصلی موضوعات ملی است. دیدگاه ملی دیدگاه بنده ملی و فراجناحی است به همین خاطر وضعیت سیاسی اقتصادی فرهنگی کشور را در سطح مطلوبی نمی بی نم که در حال حاضر افکارم را بر روی مشکلات حوزه انتخابی خود متمرکز کنم اساساً بر این باور هستم اگر مشکلات قانون گذاری در کشور حل شود و یا قوانین ناقص اصلاح گردند اثرات مثبت آن به کل کشور تسری پیدا خواهد کرد بنابراین به نظر بنده نمایندگان آینده مجلس بایستی سطح دیدگاه خود را از کارهای جزئی مانند راه سازی و آسفالت خیابان‌ها و.... بالاتر ببرند زیرا متولیان این امر آنها نیستند. بر این باور هستم که اگر در ادوار گذشته هر یک از نمایندگان محترم یک یا دو موضوع و معضل اساسی کشور را به صورت ویژه در کنار امور جاری خود مطالبه گری می‌نمودند قطعاً تا کنون خیلی از معضلات کشور حل شده بود یا در شرف حل شدن بود. مثل اگر در دوره گذشته هر یک از نمایندگان یک معضل اساسی و مهم کشور را به صورت ویژه با حفظ پاکدستی و راستگویی و پرهیز از سیاسی کاری در پیگیری نموده بودند الان ۲۹۰ معضل کشور حل یا در شرف حل شدن بود. دومین موضوع ملی که مد نظرم هستم در خصوص مناصب حاکمیتی و پست‌های است که در کشور بین افراد توزیع می‌شود. اساساً بر این اعتقاد هستم هزینه مسئولیت و مناصب حاکمیتی در کشور ما بسیار پایان است و منافع آن بسیار زیاد و بالا می‌باشد و بخاطر همین موضوع هست که افراد زیادی از راه‌های غیر اخلاقی از جمله رشوه دادن چاپلوسی و زیرآب زنی و.... و هر آنچه که امکان داشته باشد دست می‌زنند تا به آن پست و منصب برسند و برای حفظ میز و منصب اکتسابی خود نیز از هر جنایتی فرو گذار نیستند لذا بنظرم بایستی با اصلاح قوانین ومقررات انتصاب مدیران کلان و میانی کشور بایستی هزینه‌های مسئولیت پذیری را بالا برد تا متقاضیان کمتری برای کسب این مناصب اقدام نمایند و هیچ فرد غیر دلسوز و بی تجربه یا بدون دانش تخصصی در آن حوزه کاری و با نیت سو استفاده از موقعیت شغلی خود جرأت پذیرفتن مسئولیت در این کشور را نداشته باشد و تنها کسانی که در خود توانایی لازم و تخصص مورد نظر را می‌بینند و از بابت پاک دستی و رعایت شئون اخلاقی و دینی به خود اطمینان لازم را دارند مسئولیت را بپذیرند و مدیران کلان کشور نیز از ترس مطالبه گری قانون و مردم و سایر ارکان جامعه جرأت چنین انتصاباتی را نداشته باشند. مشکل بعدی که بنده به عنوان کسی که در ستاد وزارت ارتباطات در خصوص مجلس و دولت مشاهده می‌کنم و لازم است نمایندگان با اصلاح قانون داخلی خودشان اقدام نمایند این است که طرح‌هایی که نمایندگان ارسال می‌نمایند دارای ایرادات فراوان است حتی ملاحظه کردم که دارای اغلاط املایی و نگارشی و جمله بندی‌های ناقص فارغ از ایرادات قانونی و تعارضات آن با قوانین بالادستی. و به نظر بنده این ایراد از آنجا نشأت می‌گیرد که کسانی که طرح را تهیه کرده‌اند دانش کافی نداشته‌اند یا حوصله لازم برای نوشتن یک طرح خوب را ندارند دوم اینکه اکثر طرح‌ها از اولویت‌هایی کنونی کشور نمی‌باشند همچنین اعمال نظر معاونت حقوقی مجلس آن ایرادات را در پیوست طرح منظور می‌نماید و بعد طرح برای ابراز نظر به دولت هم ارجاع می‌شود خب اینجاست که به ذهنم رسید اساساً چرا اول در کمیسیون‌های خود با حضور کارشناسان معاونت حقوقی مجلس طرح مورد برسی قرار نگرفته و اساساً چرا ابتدا طرح را به مرکز پژوهش‌های مجلس نمی‌فرستند و در آنجا با جلسات متعدد و چکش کاری‌های لازم طرح خوبی ارائه نمی‌نمایند از طرفی ما برای پروژه‌های خود برنامه زمان بندی داریم همچنین جلسات کنترل پروژه خب چرا برای اجرای قوانین و آئین نامه‌های اجرایی آن در سایر دستگاه‌های اجرایی چنین نظارت‌هایی نداریم و اساساً نظارت بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی چرا انقدر ضعیف می‌باشد. موضوع بعدی که مورد نظر بنده است اینکه تمام کسانی که برای اولین با می‌خواهند نامزد انتخابات مجلس باشند در کنار تحصیلات و تخصص و تجربه کاری خود حتماً بایستی یا تا مقطع لیسانس حقوق را گذرانده باشند یا اینکه از یکی دو سال قبل در کلاس‌های آموزش حقوقی و حقوق اساسی و سایر قوانین مترتب بر امور تقنینی آشنایی لازم را کسب نمایند زیرا اساساً ما در کشور فرصت آزمون و خطا و آموزش افراد را در مجلس نداریم زیرا ملاحظه شده است که نامزدهای تازه وارد که تحصیلات غیر مرتبط با حقوق دارند و وارد مجلس می‌شوند طی دوسال اول هیچ مفهومی از کارهای مجلس را نمی‌داند از جمله اینکه حتی نمی‌دانند فرق طرح و لایحه چیست و ما در قانون چند نوع طر و چند نوع لایحه داریم اساساً بر این باورم که ما برای تعمیر خودروی خود پزشک را انتخاب نمی‌کنیم و برای درمان خود مکانیک را هرچند که در مجلس نیاز هست سایر تخصص‌ها وجود داشته باشند تا هیچ کمیسیونی خالی از افراد مطلع در آن حوزه نباشد اما بایستی حتماً با قوانین نیز آشنایی لازم را داشته باشند تا از بدو ورود به مجلس مؤثر واقع شوند و سال‌های اول ورودشان به آموزش دیدن نگذرد. موضوع بعدی رفتار زشت نمایندگان در ایراد سوال از وزرا یا طرح استیضاح وزرا یا در زمان دادن رأی اعتماد به وزرای دولت جدید و کلاً در دوران نمایندگی خود دارند این است که بنده در ادوار گذشته مجلس با چشم خود ملاحظه کرده‌ام که این یک رویه در مجلس شده است تا با این قبیل کارها از دولت وزرا و دستگاه‌های اجرایی باج بگیرند تا مثلاً امضای خود را باز پس بگیرند یا استیضاح به نفع وزیر تمام شود یا باج گیری در خصوص دادن رأی اعتماد به وزرای در زمان دادن رأی اعتماد می‌کنند. ایراد بعدی که می بی نم یک دست بودن مجلس و دولت است که این باعث عدم پیشرفت و توسعه در کشور می‌شود زیرا مجلس از حالت نظارت گری خود و مطالبه گری و ایراد به عملکرد دولت خارج می‌شود و هرآنچه که دولت بخواهد را انجام می‌دهد و دیگر اشکالی به دولت وارد نمی کندو که خود یک اشکال اساسی است. مشکل بعدی گره خوردن همه مسائل فرهنگی سیاسی و اجتماعی در یک نقطه‌ای بالاخره با اقتصاد گره می‌خورد که این نوع فرهنگ سازی نیز نشأت گرفته از حوزه‌های کلان و تصمیم ساز کشور می‌باشد و باید اصلاح شود. موضوع بعدی فریبکاری و دروغ گویی مسئولان کشوری است شاید در زمان‌های گذشته که اخبار به وسیله روزنامه منتشر می‌شد امکان فریب افراد وجود داشت و از طرفی هم حافظه تاریخی مردم کوتاه بود و این امکان را به وجود می‌آورد تا آنها را فریب داد و آب از آسیاب نیافتد اما اکنون با پیشرفت‌های تکنولوژی و ذخیره سازی فیلم وصوت افراد از وعده‌ها انتخاباتی و بعد از آن مقایسه با عملکرد زمان انتخاب شدن هست که باعث از بین رفتن اعتماد و اعتقاد افراد جامع شده است. اشتباه و گناه از هر کسی که سر زند گناه است اگر از علما باشد گناهی مضاعف. جلوگیری از رانت خواری و ویژه خواری مدیران و اطرافیان آنها در دولت و مجلس. توجه ویژه به دستگاه قضائی کشور و پرونده‌های مفتوح در آن و تعیین تکلیف وضعیت قضائی مردم با مشورت با صاحب نظران در حوزه‌های دادگستری و قضائی. موضوعی که بایستی ابتدا در مورد آن توضیح می‌دادم در مورد دروغگویی در مملکت ماست که به یک رویه جاری در زندگی مردم و مسئولین تبدیل شده است زیرا هزینه دروغگویی و فریبکاری در کشور ما خیلی پایین است و مسئولین بشدت دروغگو و فریبکار هستند و این موضوع به اعتماد مردم به دین و اصل نظام ضربه فراوانی را وارد کرده است بنابراین بنظرم همانطور که در مسائل شرعی آمده است در خصوص دروغ گویی و فریب مردم بایستی مسئولین مواخذه و مجازات گردند زیرا به تعداد زیادی از افراد یک جامعه دروغ گفته و آنها را فریب داده‌اند بنابراین بایستی که با شخصی که به یک نفر دروغ می‌گوید مجازاتش متفاوت باشد. مورد بعدی احیا قانون اساسی و بازگشت به تمام اصول قانون اساسی زیرا اکنون دیگر تغییر از مجامع حقوقی ما جرأت نمی‌کنیم بعضی از اصول قانون اساسی را بیان کنیم زیرا مورد ناسزای مردم قرار می‌گیریم. موضوع بعدی در حوزه بانکداری می‌باشد اصولاً بر این باورم بانک‌ها با ورودشان به حوزه‌های اقتصادی و بنگاه داری رشته تمام بدبختی‌های اقتصادی کشور را بهوجود آوردند اساساً هر کجا که پول وجود داشته باشد فساد نیز بیشتر است و بانک‌ها بشدت در این موضوع به اقتصاد ضربه زده‌اند. بانک‌ها اساساً باید برگردند به حوزه کاری و بانکداری خود و وارد مؤلفه‌های اقتصادی دیگر نشوند تا بخش آسیب دیده اقتصاد کشور بواسطه عملکرد بد آنها ترمیم گردد. بحث بعدی من در مورد پرداخت وام‌های کلاً به افراد ویژه خوار توسط صندوق‌ها یا بانک هاست که اولاً چرا آنان بایستی به راحتی مبالغ بالا را بتوانند وام بگیرند اما یک شخص طبقه پایین برای دریافت وام ازدواج یا مبلغ خیلی کم چند ضامن و نوبت طولانی را تحمل کنند. در این خصوص هرچند که گیرنده وام که در عدم پرداخت اقساط یا کلاً به دلیل فرار از پرداخت بدهی خود به بانک و فرار مجرم و بایستی مجازات شود اما عواملی که دریافت وام کلان را در داخل سیستم و نظام تسهیل کرده‌اند اتهام سنگین‌تری دارند و بایستی مجازات‌های سنگین‌تری و بدون ملاحظه برای آنها در نظر گرفت. خب موضوعات ملی دیگری که مورد نظر بنده است را به دلیل طولانی شدن توضیحاتم تیتر وار عرض می‌کنم. تسهیل اشتغال و ازدواج جوانان موضوع اشتغال پرستاران موضوع تحت پوشش قرار گرفتن خدمات دندان پزشکی موضوع تبعیض در طبقات اجتماعی از نظر مدرسه دولتی و خصوصی و جریان مرتبط با آموزش و پرورش و چندین موضوع دیگر که هر کدام از نمایندگانی که به صورت ویژه و تخصصی این موضوع‌ها را در کار خود قرار دهند بند نیز آنها را حمایت خواهم نمود دو موضع اساسی که خود قول ویژه به مردم می‌دهم بحث شفافیت مالی و آرای نمایندگان و شفافیت مالی مسئولین کشوری است که حتماً بایستی قوانین خوب در خصوص آن به تصویب برسد تا در هر لحظه مردم بتوانند گزارش‌های لازم را از وکلای خود به صورت سیستمی در سامانه‌های معرفی شده دریافت کنند. و هر آنچه مربوط به آرای، حضور و غیاب، موافقت و مخالفت با طرح‌ها و لوایح و....... کلاً به غیر از مسائل نظامی و امنیتی که دارای تعریف محدود باشند سایر عملکرد نمایندگان و مسئولین بایستی شفاف باشد و اساساً خود را در اتاق شیشه‌ای تصور کنند. که اگر دست از پا خطا کنند مورد مطالبه گری مردم قرار خواهند گرفت. دومین موضوع که قول ویژه پیگیری می‌دهم موضوع خروج بانک‌ها از بنگاه داری و بازگشتشان به حوزه بانکی خود و شفافیت عملکرد و وام‌های پرداختی به افراد و شرایط پرداخت آن می‌باشد. اما در سایر امور هر عزیز نماینده‌ای که لیدری پیگیری ویژه آن موضوع را به عهده بگیرد در صورتیکه تعهد خود را در حضور مردم به صورت علنی اعلام نماید و تعهد دهد که در صورتی که به هر دلیلی تا به نتیجه رسیدن موضوع از آن صرف نظر کند مورد مطالبه گری و بازخواست از سوی مردم و نمایندگان حامی تا افشای دلیل اصلی انصرافش مهمترین موضوعی که یادم رفت بگم اینکه نمایندگان قبل از ورود به مجلس بگویند خود و خانواده و پدر و مادرشان چقدر دارایی دارند و هنگام اتمام هم ابراز کنند و این موضوع مستند باشد و اگر کسی مدرکی دال بر دارایی دیگری حتی کوچک پیدا کرد قول انصراف یا قبول مجازات خود را بدهد.

*نمایندگان چرا نباید اسیر تجمل‌گرایی شوند و برای پرهیز از این آسیب، چه اقداماتی ضرورت دارد؟

زیرا در جامعه اسلامی اگر کسی دم از اسلام بزند و رفتار غیر دینی داشته باشد باعث آسیب به اعتقادات مردم می‌شود. اساساً تجمل گرایی به مستکبر شدن افراد نزدیک تر است تا اینکه در قشر مستضعف مالی باشی زیرا در این صورت درد مردم رنج کشیده را بیشتر می‌فهمیم تا در زمان ثروتمندی. همچنین حتماً باید منشأ ثروت خود را بیان کنند.

*همکاری و همراهی میان مجلس و سایر قوا و دستگاه‌ها چه تأثیری می‌تواند بر پیشرفت کشور داشته باشد؟ به نظر شما مهمترین تجلی‌گاه این همراهی و همکاری چیست؟

با همکاری موافقم اما اساساً با همراهی موافق نیستم زیر یکدست بودن مجلس و سایر قوا باعث می‌شود نمایندگان در جریانات سیاسی سایر قوا حل شوند و نتوانند به نفع مردم ابراز نظر نمایند. مطالب گری از سایر قوا بخصوص دولت آن‌هم بدون ترس و با تمام قدرت و در میان گذاشتن اقدامات مخرب دستگاه‌های اجرایی با مردم

* مسؤولیت پذیری در قبال مردم موضوعی است که نمایندگان باید همواره به آن توجه داشته باشند. اگر نمایندگان از این مهم غافل شوند، چه پیامدهای منفی ایجاد خواهد شد؟

ترجیح منافع شخصی حزبی و گروهی خود به مردم و ایجاد رانت برای افراد ثروتمند و با نفوذ و یا قدرتمندان

*مردمی بودن یکی از خصیصه‌های مهم هر نماینده باید باشد. یک نماینده چگونه می‌تواند این خصیصه را تحقق بخشد بدون آنکه در ورطه عوام‌زدگی و طرح شعارهای غیر واقع‌بینانه اسیر شود؟

با دیدگاه ملی و فراجناحی زیرا هر امری در جهت منافع ملت میسر شود تسری پیدا می‌کند به سایر نقاط کشور. نماینده باید صدای ملت در مجلس باشد. و با مردم شفاف سخن بگویند. قطعاً مردم هم همراهی خواهند نمود اما متأسفانه در این زمانه ما گویی با تعداد زیادی چوپان دروغگو روبرو هستم و به همین خاطر دیگر حرف و وعده هیچ شخصی از سوی مردم پذیرفته نمی‌شود و همه را به یک چشم می‌بینند.

* طبق قانون اساسی یک نماینده در قبال همه مردم ایران مسؤولیت دارد. برای تحقق این اصل مهم و جلوگیری از بخشی زدگی، باید چه مواردی مد نظر قرار گیرد؟

پرهیز از شعار زدگی و وعده‌های غیر واقعی یا وعده‌هایی که اساساً در سطح و یا حوزه وظایف نمایندگان نیست. پیگیری مشکلات اساسی و ملی و ارائه طرح‌هایی که نفع تمام مردم کشور را به همراه داشته باشد. فهمیدن در همه مردم در سایر نقاط مشکل دار و احساس مسئولیت و وظیفه نمودن در قبال همه مردم کشور.

سوالات استانی:

* استان مرکزی به واسطه اینکه دومین قطب صنایع مادر تخصصی و چهارمین قطب صنعت کشور است، همواره با معضل واگذاری‌های غیر اصولی به بخش خصوصی مواجه بوده است. برای رفع این مساله چه باید کرد؟

از نظر قانونی و نگاه به منافع ملی باید بگویم بازنگری قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و در واقع رعایت اصل انصاف و پرهیز از فروش منافع عمومی بخاطر به دست آوردن منافع شخصی یا حزبی و گروهی خود اساساً قوانین مرتبط با سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی بایستی بازنگری شود.

* استان مرکزی به ویژه شهر اراک یکی از آلوده‌ترین مناطق ایران است. برای کاهش آلایندگی صنایع استان مرکزی چه تدابیری باید اندیشیده شود؟

انتقال صنایع آلاینده به نقاط دورتر از شهر در جهتی از موقعیت جغرافیایی که آلاینده‌ها مجدداً به واسطه جریان هوا و باد به سطح شهر منتقل نشود. بازرسی از صنایع آلاینده و استاندارد نمودن قسمت‌های تولید کننده آلایندگی تا زمان مهیا شدن برای انتقال به مناطق دور تر از شهر. ایجاد پوشش گیاهی و جنگلی با نظر متخصصان در این حوزه البته به موضوع آب نیز نباید بی توجه بود.

* استان مرکزی به پایتخت گل و گیاه تزئینی کشور مشهور است. برای توسعه مزیت نسبی استان مرکزی در زمینه گیاهان زینتی، چه برنامه‌هایی دارید؟

قاعدتاً موضوع اصلی وظایف یک نماینده رسیدگی مستقیم به این موضوع نیست اما به صورت غیر مستقیم با ایجاد قوانین مناسب و تسهیل استفاده از منابع بانکی یا زمین‌های مورد نیاز برای پرورش گیاهان مورد نظر به صورت کلی و ملی هم باعث رونق صنایع مورد سوال و هم باعث رونق سایر صنایع تولیدی در کشور خواهد شد.