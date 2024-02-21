شنیده شدن صدای انفجارهای جدید در دمشق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، منابع خبری لحظاتی قبل از شنیده شدن صدای انفجارهای جدیدی در دمشق خبر دادند.

بر اساس این گزارش، در این حمله رژیم صهیونیستی، منطقه الدیماس در شمال غرب دمشق هدف حمله قرار گرفت.

جنگنده های رژیم صهیونیستی چند موشک از فراز جولان اشغالی به سمت مناطقی از حومه دمشق شلیک کردند و پدافند سوریه با این حمله مقابله و بیشتر موشکهای شلیک شده را ساقط کرد.

این در حالی است صبح امروز نیز رسانه‌های داخلی در سوریه از شنیده شدن صدای چند انفجار در پایتخت این کشور خبر داده بودند.

تلویزیون سوریه اعلام کرده بود که رژیم صهیونیستی با شلیک چند موشک محله کفرسوسه را که یک محله مسکونی در دمشق است هدف قرار داده است.

المیادین به نقل از تلویزیون سوریه اعلام کرده بود: در جریان تجاوز موشکی رژیم صهیونیستی علیه منطقه مسکونی کفرسوسه واقع در دمشق صورت گرفت دست کم ۲ تن به شهادت رسیدند.

برخی منابع از زخمی شدن چند نفر دیگر در این حمله وحشیانه علیه یک منطقه مسکونی خبر داده بودند.