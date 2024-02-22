ماراتن۲۷۸ نفری برای کسب ۸کرسی نمایندگی مجلس در کرمانشاه آغاز شد

خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: استان کرمانشاه با ۸ نماینده در سطح استان با گستره ۶ حوزه انتخاباتی در همه ادوار مختلف انتخابات مجلس شور و شوق خاصی به انتخابات بخشیده است و حضور خاص مردم این خطه پای صندوق‌های رأی همواره زینت بخش انتخابات بوده است.

شمارش معکوس برای برگزاری دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری آغاز شده و همه منتظر برگزاری انتخاباتی پرشور در ۱۱ اسفند ماه که تنورش از ماه‌ها قبل روشن شده است هستیم.

تبلیغات آزاد برای انتخابات مجلس شورای اسلامی هم‌زمان با سراسر کشور از بامداد امروز ۳ اسفندماه آغاز شده و از ابتدایی‌ترین ساعات چهره شهرهای استان کرمانشاه بیش از پیش با چسباندن پوسترهای تبلیغاتی انتخاباتی شده است.

شور و شوقی فراتر از آنچه انتظار بود در فضاهای مجازی و تبلیغاتی استان کرمانشاه شکل گرفته و علاوه بر رقابت کاندیدا، رقابت بین هوادران در نحوه تبلیغ و معرفی کاندیدا نیز شکل گرفته و هر جریان و کاندیدایی قصد معرفی خود به شکلی جدید و متفاوت در فضای تبلیغاتی را دارند.‌

علاوه بر فعالیت در فضای تبلیغاتی حقیقی و فضاهای مجازی ظرفیت شبکه‌های تبلیغاتی نیز امسال به تنور انتخاباتی اضافه شده و رقابت در این فضا از شب گذشته با افتتاح ۶ کانال تلویزیونی در استان کرمانشاه گرم‌تر شده است.

شعارهای انتخاباتی اما در انتخابات جدید رنگ و بوی دیگری گرفته و هر کدام از کاندیدا سعی کرده‌اند با شناسایی نقاط ضعف عمومی در حوزه انتخابیه شعاری بر محور حل آن مشکل بدهند و استان کرمانشاه به واسطه آمار بالای بیکاری، آمار بالای حاشیه نشینی و ظرفیت مغفول مانده مرزی بیشترین شعارها را در این ۳ حوزه دارد.

بر اساس اعلام ستاد انتخابات کشور نامزدهای مجلس شورای اسلامی می‌توانند از ساعت بامداد ۳ اسفند به صورت رسمی تبلیغات خود را آغاز کنند و تا ۲۴ ساعت قبل از برگزاری انتخابات یعنی تا ساعت ۸ صبح روز پنجشنبه ۱۰ اسفند ادامه دهند.

حوزه‌های انتخابیه استان کرمانشاه

کرمانشاه:

اولین حوزه انتخابیه در استان کرمانشاه مربوط به مرکز استان و حضور ۳ نماینده از این حوزه در مجلس شورای اسلامی است، حوزه انتخابیه کرمانشاه در گستره جغرافیایی شهر کرمانشاه، بخش مرکزی، بخش فیروزآباد، بخش ماهیدشت و بخش کوزران است که با جمعیت بیش از یک میلیون نفری ۳ نماینده در مجلس شورای اسلامی دارد.

فرماندار کرمانشاه در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: برای انتخابات مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه شهرستان کرمانشاه ۱۲۹ نامزد با یکدیگر به رقابت خواهند پرداخت.

محمدرضا آمویی با بیان اینکه هر نامزد انتخابات می‌تواند یک ستاد مرکزی در حوزه انتخابی خود و یک ستاد فرعی در هر کدام از نواحی ۸ گانه شهر کرمانشاه داشته باشد، تصریح کرد: این افراد همچنین مجاز به تشکیل ستادهای انتخاباتی در هرکدام از بخش‌ها و روستاها نیز هستند.

رئیس ستاد انتخابات شهرستان کرمانشاه همچنین از ممنوعیت برپایی ستادهای انتخاباتی در برخی نقاط شهر کرمانشاه خبر داد و گفت: این نواحی شامل میدان‌های فردوسی و کاشانی، چهار راه مدرس تا میدان انقلاب، میدان معلم در سه راهی مسکن و چهار راه نوبهار تا سی متری دوم می‌شود.

وی با اشاره به اینکه در شهرستان کرمانشاه ۱۱ هزار نفر کار برگزاری و نظارت بر انتخابات خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی را برعهده خواهند داشت، گفت: امیدوارم با حضور پرشور مردم پای صندوق‌های رأی شاهد موفقیت و پیروزی دیگری برای نظام و انقلاب اسلامی باشیم.

فرماندار کرمانشاه از تدارک ۶۳۵ شعبه اخذ رأی در این شهرستان برای انتخابات یازده اسفند خبر داد و افزود: از این تعداد شعبه ۵۳۵ شعبه در شهر کرمانشاه و ۱۰۰ شعبه نیز برای بخش‌های چهارگانه پیش بینی شده است.

حوزه انتخابیه اسلام‌آباد غرب و دالاهو

این حوزه شهرستان‌های اسلام‌آباد غرب و دالاهو را در بر می‌گیرد که مجموعاً بر اساس اعلام حمیدرضا کرمی فرماندار اسلام آبادغرب ۴۰ کاندیدا در است حوزه انتخابیه احراز صلاحیت شده‌اند.

حوزه انتخابیه اورامانات

این حوزه انتخابیه شامل شهرستان‌های پاوه، جوانرود، ثلاث باباجانی و روانسر است، که در مجموع در این حوزه انتخابیه نیز بر اساس اعلام علیرضا حیدری فرماندار پاوه ۱۸ نامزد برای کسب یک کرسی نمایندگی رقابت خواهند کرد.

حوزه انتخابیه سنقر و کلیایی

این حوزه انتخابیه همواره یکی از حوزه‌های انتخابیه پر رونق در انتخابات‌ها بوده که در دور گذشته مجلس آمار مشارکت در این حوزه در حدود ۷۰ درصد واجدین شرایط بود که از حوزه‌های انتخابیه شلوغ به حساب آمد. و این حوزه نیز بر اساس اعلام علی قربانی فرماندار این شهرستان ۳۲ نامزد برای رسیدن به کرسی سبز رنگ مجلس دوازدهم رقابت خواهند کرد.

حوزه انتخابیه کنگاور، صحنه و هرسین

این حوزه نیز به واسطه قومیت‌های مختلف حاضر در منطقه همواره محل رقابتی سخت برای کاندیدا بوده و حضور ۷۰ درصدی مردم این حوزه انتخابیه در پای صندوق‌های رأی در انتخابات مجلس گذشته گواهی بر این ادعا خواهد بود که در این دور انتخابات نیز تنور انتخاباتی گرم‌تر از سایر نقاط استان دارد، ۲۹ کاندید بر اساس اعلام فرماندار کنگاور به رقابت خواهند پرداخت.

حوزه انتخابیه قصرشیرین، سرپل ذهاب و گیلانغرب

این حوزه انتخابیه شامل شهرستان‌های قصرشیرین، سرپل ذهاب و گیلانغرب می‌شود که انتخابات در این حوزه نیز به واسطه رقابت تنگاتنگ کاندیدا همواره با شور خاصی برگزار شده است و در این دوره انتخابات نیز بر اساس اعلام نجفی فرماندار قصرشیرین ۳۰ نفر در نهایت برای کسب تک کرسی حوزه انتخابیه به رقابت خواهند پرداخت.

رئیس ستاد انتخابات استان کرمانشاه در گفتگو با مهر اظهار کرد: امسال هم از لحاظ استقبال داوطلبان وضعیت خوبی داریم و هم به لحاظ آمادگی در اجرا و نظم در انتخابات آماده ۱۰۰ هستیم و در راستای ایجاد فضای الکترونیکی امسال انتخابات بدون ثبت مهر در شناسنامه تنها از طریق ارائه یکی از مدارک شناسایی دارای کد ملی با ثبت الکترونیکی رأی انجام خواهد گرفت.

۱۶۶۰ شعبه اخذ رأی برای یک میلیون و ۶۰۰ هزار واجد شرایط رأی

وی به حضور ۳۲ هزار مجری استانی در برگزاری انتخابات تاکید کرد و تصریح کرد: استان کرمانشاه بیش از یک میلیون و ۶۰۰ هزار نفر واجد شرایط رأی بالای ۱۸ سال سن دارند اما این تعداد به دلایل مختلف از جمله مهاجرت و… متغیر خواهد بود که در مجمع به منظور فراهم کردن امکانات برای رأی گیری از جمعیت حاضر در این استان تعداد یک هزار و ۶۶۰ شعبه اخذ رأی جانمایی شده است.

رئیس ستاد انتخابات استان کرمانشاه به شروع تبلیغات انتخاباتی کاندیداهای مجلس خبرگان از فردا اشاره کرد و گفت: تبلیغات در این حوزه نیز با حضور سه کاندیدا از استان کرمانشاه تا روز دهم اسفند ماه آغاز خواهد شد و فرصت انتخاباتی برای تمام کاندیداهای هر ۲ حوزه تا یک روز پیش از شروع رأی‌گیری ادامه خواهد داشت.

بر اساس این گزارش ۲۷۸ نامزد مجلس شورای اسلامی کرمانشاه برای نشستن بر ۸ کرسی سبز رنگ دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در حال رقابت هستند و باید دید کدام‌یک از این کاندیداها از سوی مردم انتخاب و بر روی این کرسی تکیه خواهند زد.