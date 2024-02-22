حمایت بانک ملی از بومی سازی سوخت رسانی هوشمند در کشور

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک ملی ایران، ابوالفضل نجارزاده، در آئین رونمایی و انعقاد توافق نامه کارت خوان‌های ساخت داخل سامانه هوشمند سوخت و هوشمند سازی توزیع سوخت در محل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی گفت: اتفاقی که امروز رخ می‌دهد، سال‌ها است که مورد تاکید مقام معظم رهبری بود که بر این اساس باید موضوعات تولید داخل و استفاده از اراده جوانان به صورت جدی مورد توجه قرار گیرد.

وی با اشاره اینکه موضوع تجهیزات و دستگاه‌های موجود در صنعت نفت و انرژی همیشه مورد تهدید بوده، اظهار کرد: خوشبختانه با همت و پشتکار جوانان و دانشمندان داخلی، توان تولید داخلی کارت خوان‌های هوشمند توزیع سوخت محقق شده است. وظیفه بانک ملی این است که از فعالیت‌های دانش بنیان در مسیر تولید داخلی و بومی سازی حمایت کند.

مدیرعامل بانک ملی ایران ادامه داد: خوشبختانه در دولت سیزدهم شاهد شکوفایی شرکت‌های دانش بنیان بودیم و بانک ملی نیز در راستای این اهداف، حمایت‌های لازم را به انجام رسانده است.

نجارزاده با بیان اینکه سال‌ها همکاری بین بانک ملی ایران و مجموعه وزارت نفت وجود داشته، افزود: متأسفانه این همکاری‌ها مدتی کاهش پیدا کرده بودند که اخیراً بار دیگر همکاری‌های بین بانک ملی و وزارت نفت قوت گرفته و امیدواریم این همکاری‌ها ادامه داشته باشند.

وی همچنین با تاکید بر اینکه بانک ملی در حوزه بانکداری بیشتر از سود و زیان به خدمت رسانی به مردم توجه می‌کند، گفت: امیدواریم اکوسیستم جدیدی در حوزه تأمین مالی و سرمایه گذاری در خصوص حمایت از دانش بنیان‌ها ایجاد شود تا همه مردم از این فرآیند منتفع شوند.

مدیرعامل بانک ملی ایران ادامه داد: ظرفیت‌هایی نیز در بانک ملی ایران وجود دارد که می‌تواند در زمینه هوشمندسازی سوخت رسانی به مجموعه وزارت نفت کمک کند. در این راستا شرکت سداد می‌تواند در خدمت توسعه و به روز رسانی سامانه‌های سوخت رسانی باشد.

امضای تفاهم نامه همکاری بانک ملی ایران و شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی

همچنین در ادامه این مراسم، شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران و بانک ملی ایران با هدف توسعه و ارتقای زیرساخت‌های امنیت شبکه سامانه هوشمند سوخت کشور تفاهم نامه امضا کردند.

تفاهم نامه توسعه و ارتقای زیرساخت‌های امنیت شبکه سامانه هوشمند سوخت کشور با حضور جلیل سالاری، مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی، جعفر سالاری نسب، مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی و ابوالفضل نجارزاده، مدیرعامل بانک ملی در محل ساختمان مرکزی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی امضا شد.

هدف از امضای این سند، سرمایه گذاری در ترمینال جدید سامانه هوشمند سوخت، نگهداشت ترمینال‌ها در سطح شبکه، ارتقای شبکه و روزآمدسازی سیستم‌های نرم افزاری سامانه هوشمند سوخت کشور است.