به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت نفت فلات قاره ایران، علیرضا متعالی مدیر منطقه عملیاتی خارک در این باره، گفت: پس از انجام عملیات پیگرانی و مشخص شدن نشتی مختصر نفت در حدود یک مایلی جزیره خارک، با توجه به بدی آب و هوا و مواج بودن دریا، در مرحله نخست عملیات امحاء نفت و پاشیدن مواد OSE برای از بین بردن لکه‌های نفتی و در مرحله بعد از سمت خشکی نیز تزریق آب به خط لوله آغاز شد.

وی افزود: پس از آرام شدن دریا با حضور تیم‌های غواصی در محل نشتی، اقدامات لازم برای مهار نشتی خط لوله در عمق ۳۰ متری آب انجام شد. در ابتدا دور خط لوله‌ای که زیر گل و لای مدفون شده بود خالی و در ادامه لایه بتنی روی خط لوله شکافته و پس از پیدا کردن محل نشتی، با گذاشتن کلمپس نسبت به آب‌بندی خط لوله اقدام شد.

مدیر منطقه عملیاتی خارک ادامه داد: در این عملیات دو گروه شامل ۱۲ غواص حضور داشتند و روزانه حداقل ۶ مرتبه عملیات غواصی را انجام می‌دادند که خوشبختانه پس از نصب کلمپس، رفع نشتی، آب‌بندی خط لوله و انجام آزمون‌های لازم، تولید سکوی ابوذر دوباره به منطقه خارک فرستاده شد.

متعالی گفت: پس از آن در دو نقطه خط لوله خشکی نزدیک کارخانه درود ۲ نیز نشتی نفت مشاهده و بلافاصله عملیات رفع آن آغاز شد. در نقطه اول پس از خاکبرداری، توسط گُوِه چوبی نشتی خط لوله برطرف و آب‌بندی آن انجام شد و همزمان نشتی نقطه دوم در فاصله ۲۰۰ متری آن نیز به همین ترتیب برطرف و در محل آسیب‌دیدگی خط لوله، کلمپس‌گذاری شد. پس از انجام عملیات آب‌زنی و فشار زنی در خط لوله و اطمینان از نبود نشتی آن خوشبختانه دوباره جریان نفت در خط لوله برقرار شد و با بازگشت چاه‌ها به مدار، تولید نفت به وضعیت پیشین بازگشت.

وی تصریح کرد: در این عملیات برای جلوگیری از انتشار آلودگی نفتی، ماده امحاء‌کننده OSE توسط سه فروند شناور در محل نشتی خط لوله پاشیده شد و گشت دریایی با دو فروند کشتی و گشت هوایی به منظور اطمینان از نبود آلودگی با بالگرد انجام شد.

مدیر منطقه عملیاتی خارک بیان کرد: این عملیات با هماهنگی کامل اداره محیط زیست و سازمان بنادر و دریانوردی انجام و کارشناسان این دو سازمان بر عملیات رفع نشتی و جلوگیری از آلودگی نفتی خلیج‌فارس نظارت کردند.

متعالی در پایان با قدردانی از تلاش و همکاری واحدهای عملیات دریایی و تعمیرات زیر آب، تعمیرات خشکی، بهره‌برداری، اچ‌اس‌ئی و بازرسی و خوردگی فلزات منطقه خارک که در کوتاه‌ترین زمان نسبت به تعمیر خط لوله اقدام و از ریختن نفت به دریا جلوگیری کردند، گفت: با توجه به فرصت به‌وجود آمده چند عملیات دیگر به صورت همزمان شامل اتصال و نصب لوپ‌های ورودی کارخانه ابوذر و تکمیل ۳ خط ۱۲ اینچ آن، تعویض شیر ۱۲ اینچ در کارخانه درود ۲ و جوشکاری گرم در خط لوله ابوذر با موفقیت تکمیل و در وقت و هزینه صرفه‌جویی شد.