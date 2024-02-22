روز اول بدون مدال برای رکابزنان تمام شد

به گزارش خبرنگار مهر، چهل و سومین دوره مسابقات دوچرخه سواری قهرمانی پیست بزرگسالان، سی امین دوره مسابقات رده سنی جوانان و دوازدهمین دوره بخش پارادوچرخه سواری آسیا در بخش پیست از امروز پنجشنبه دوم اسفندماه در دهلی نو هند آغاز شده و تا ششم بهمن ماه ادامه خواهد داشت و تیم ایران هم با ترکیبی از یک تیم جوان در این رویداد حاضر شده است.

در نخستین روز مسابقات دوچرخه‌سواری قهرمانی آسیا ۲۰۲۴ در هند نمایندگان ایران از کسب مدال بازماندند.

در ماده دور حذفی مردان، آیدین علیاری دوازدهم شد. در ماده اسکرچ مردان، امیرحسین وطن‌پرست در رده نهم ایستاد. در ماده کایرین زنان، شینا واحدی در رده دهم و در ماده دور حذفی زنان نیز پانته‌آ قلی‌پور سیزدهم شد.