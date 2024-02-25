ادامه بی مدالی برای رکابزنان/ هفتمی و ناکامی در راهیابی به فینال

به گزارش خبرنگار مهر، در چهارمین روز مسابقات دوچرخهسواری پیست قهرمانی آسیا امروز یکشنبه ششم اسفند ماه ۵ رکابزن کشورمان در رشته های کایرین و مدیسون بانوان و آقایان به رقابت پرداختند اما باز هم در کسب مدال ناموفق بودند و طلسم کسب مدال شکسته نشد.
محمدامین رحیم آبادی نماینده کشورمان در مرحله مقدماتی کایرین رده سنی بزرگسالان از رسیدن به فینال بازماند. پریسا مجنونی و پانتهآ قلیپور در ماده مدیسون قهرمانی آسیا امروز در رده هفتم قرار گرفتند. در این ماده نمایندگان ژاپن، ازبکستان و هنگ کنگ اول تا سوم شدند.
رقابت رکابزنان کشورمان در مدیسون قهرمانی آسیا هندوستان هم برگزار شد و آیدین علیاری و بهنام آرین در رده دهم قرار گرفتند. فردا پرونده مسابقات قهرمانی آسیا پیست بسته خواهد شد.
در روز گذشته هم، امیرحسین وطن پرست، پانته آ قلی پور و بهنام آرین در ماده دورامتیازی مصاف رقبای قدرتمند خود رفتند و به ترتیب در رتبه های نهم، دوازهم و هشتم قرار گرفتند.
در ماده ۳ کیلومتر تعقیبی انفرادی محمدنبی میرباقری رکابزن رده سنی جوانان کشورمان نیز باتوجه به عدم صعود به مرحله نهایی فرصت حضور در فینال ماده تعقیبی انفرادی سه کیلومتر را ازدست داد.
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