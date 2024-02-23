محمدرضا رحمان‌نیا در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه طبق پیش‌بینی‌های به عمل آمده، از فردا شاهد کاهش دمای هوای استان خواهیم بود، گفت: با کاهش دمای هوای استان از هفته آینده، سامانه جدید بارشی نیز وارد منطقه شده و موجب بارش در مناطق مختلف استان خواهد شد.

وی با یادآوری اینکه وضعیت امروز جوی استان صاف تا قسمتی ابری بوده اما از فردا شاهد ورود سامانه جدید بارشی خواهیم بود، افزود: به جز بارش پراکنده باران در مناطق مختلف استان، وزش باد پدیده غالب استان از هفته آینده خواهد بود که وزش باد در برخی مناطق استان به 50 کیلومتر بر ساعت نیز خواهد رسید.

این مسوول با اشاره به اینکه دمای کمینه و بیشینه شهر زنجان طی شبانه‌روز گذشته بین 10 و منفی 3 درجه سانتی‌گراد بوده است، اظهار کرد: گیلوان طارم با دمای ۱۶ درجه سانتی‌گراد و خیرآباد با منفی 5 درجه سانتی‌گراد به ترتیب گرم‌ترین و سردترین ایستگاه‌های هواشناسی استان گزارش شده است.

مدیرکل هواشناسی استان زنجان، دمای فعلی شهر زنجان را 5 درجه سانتی‌گراد اعلام و خاطرنشان کرد: این دما نسبت به روز گذشته در همین ساعت 4 درجه سانتی‌گراد افزایش داشته است.